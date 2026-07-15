Повышение тарифов на коммунальные услуги в Тернополе произошло на фоне аналогичных решений в других городах страны.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Тернополе вступило в силу с 1 июля 2026 г., передает Politeka.

Городские власти утвердили новую стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода, объяснив решение ростом затрат предприятия на электроэнергию, горючее, реагенты и содержание инфраструктуры.

Информацию об этом предоставляет Тернонопольский горсовет.

Июль стал периодом масштабного пересмотра стоимости водоснабжения во многих общинах Украины. По данным органов местного самоуправления, большинство водоканалов долгое время работали по расценкам, которые больше не покрывали фактических затрат. Именно поэтому муниципалитеты приняли решение об обновлении цен.

В Тернополе исполнительный комитет определил новые показатели: 38,46 грн за кубометр централизованного водоснабжения и 34,32 грн за водоотвод без НДС. После начисления налога итоговая сумма составляет 87,34 грн за кубометр комплексной услуги. В то же время, первоначальный вариант предусматривал еще более высокий показатель, однако после пересмотра финансовых расчетов его удалось скорректировать.

В целом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Тернополе произошло на фоне аналогичных решений в других городах страны. В разных регионах стоимость кубометра воды и водоотвода существенно отличается, что зависит от особенностей работы предприятий, себестоимости ресурсов и состояния сетей.

Отдельно городской совет ввел механизм поддержки жителей многоквартирных домов. Речь о компенсации разницы между показателями общедомового счетчика и суммой квартирных приборов учета. Если раньше эти объемы распределяли между всеми потребителями, то теперь соответствующие расходы будут покрываться за счет местного бюджета.

В горсовете отмечают, что такой подход должен частично снизить финансовую нагрузку на население и одновременно обеспечить стабильную работу системы водоснабжения без риска накопления убытков коммунального предприятия.

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