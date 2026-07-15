Підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернополі відбулося на тлі аналогічних рішень в інших містах країни.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернополі набуло чинності з 1 липня 2026 року, передає Politeka.

Міська влада затвердила нову вартість централізованого водопостачання та водовідведення, пояснивши рішення зростанням витрат підприємства на електроенергію, пальне, реагенти й утримання інфраструктури.

Інформацію про це надає Тернопільська міськрада.

Липень став періодом масштабного перегляду вартості водопостачання в багатьох громадах України. За даними органів місцевого самоврядування, більшість водоканалів тривалий час працювали за розцінками, які більше не покривали фактичних витрат. Саме тому муніципалітети почали ухвалювати рішення про оновлення цін.

У Тернополі виконавчий комітет визначив нові показники: 38,46 гривні за кубометр централізованого водопостачання та 34,32 гривні за водовідведення без ПДВ. Після нарахування податку підсумкова сума становить 87,34 гривні за кубометр комплексної послуги. Водночас початковий варіант передбачав ще вищий показник, однак після перегляду фінансових розрахунків його вдалося скоригувати.

Загалом підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернополі відбулося на тлі аналогічних рішень в інших містах країни. У різних регіонах вартість кубометра води та водовідведення нині суттєво відрізняється, що залежить від особливостей роботи підприємств, собівартості ресурсів і стану мереж.

Окремо міська рада запровадила механізм підтримки мешканців багатоквартирних будинків. Йдеться про компенсацію різниці між показниками загальнобудинкового лічильника та сумою квартирних приладів обліку. Якщо раніше ці обсяги розподіляли між усіма споживачами, то тепер відповідні витрати покриватимуть коштом місцевого бюджету.

У міськраді зазначають, що такий підхід має частково зменшити фінансове навантаження на населення та водночас забезпечити стабільну роботу системи водопостачання без ризику накопичення збитків комунального підприємства.

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