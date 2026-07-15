В коммунальном предприятии отмечают, что повышение тарифов на услуги в Житомире необходимо не только для покрытия текущих расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире может произойти с 1 августа 2026 года, передает Politeka.

КП «Житомирводоканал» предложило скорректировать стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода, а окончательное решение должно быть принято исполнительным комитетом городского совета после завершения общественного обсуждения.

По расчетам предприятия, комплексная услуга обойдется в 82,23 гривны за кубометр. Сейчас население платит около 37 гривен, ведь действующий тариф не пересматривался с начала полномасштабной войны и основывается на экономических показателях 2022 года.

Информацию об этом предоставляет Житомирводоканал .

В водоканале объясняют, что за это время расходы существенно выросли. Электроэнергия подорожала почти в пять раз, реагенты — примерно в три раза, а горюче-смазочные материалы — более чем в два раза. Несмотря на планируемую финансовую поддержку из городского бюджета в размере 150 миллионов гривен, предприятию, по его оценкам, не хватает еще около 300 миллионов в год для стабильной работы.

В КП отмечается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире необходимо не только для покрытия текущих расходов. Дополнительные средства планируется направить на проведение аварийно-восстановительных работ, модернизацию сетей, привлечение подрядных организаций и повышение оплаты труда работников. В настоящее время предприятие испытывает дефицит кадров, в том числе слесарей, сварщиков и специалистов, обеспечивающих ремонт водопроводных и канализационных систем.

Проект решения еще не утвержден. После завершения процедуры обсуждения документ будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета. Если он будет поддержан, новые расценки начнут действовать с 1 августа, а первые платежки с измененными суммами жители получат в сентябре.

Ранее "Житомирводоканал" обнародовал детальные расчеты и предложил жителям и юридическим лицам подать свои замечания и предложения. После завершения этого этапа станет известно, будет ли принято окончательное решение об изменении стоимости услуг.

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