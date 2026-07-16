Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, одиноких граждан и семьи, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье остается доступной в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую реализует благотворительная организация «Каритас», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на восстановление поврежденных жилищ в общинах, подвергшихся последствиям боевых действий.

Программа предусматривает частичный ремонт жилья, чтобы люди могли безопасно вернуться к нормальной жизни без проведения полной реконструкции. Предпочтение отдается зданиям, которые можно быстро привести в надлежащее состояние.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

В пределах проекта производят замену окон и дверей, восстанавливают кровли, перекрытия, а при необходимости ремонтируют системы электро- и водоснабжения. Все мероприятия направлены на обеспечение пригодности жилья для проживания.

Подать заявку могут владельцы недвижимости, поврежденной после 24 февраля 2022 года. Для участия необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности, а также отвечать другим требованиям программы.

В то же время Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, одиноких граждан и семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в улучшении условий проживания.

Поддержку оказывают в двух форматах. Один предусматривает финансовый грант для самостоятельного проведения ремонта, другой – выполнение необходимых работ подрядчиками, сотрудничающими с благотворительной организацией.

Организаторы отмечают, что главной целью инициативы является помощь людям в восстановлении безопасного жилья. Объем реализации проекта будет зависеть от финансирования и потребностей общин.

Специалисты советуют следить за обновлением программы, поскольку условия участия и перечень населенных пунктов могут изменяться.

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