Графики отключения света в Днепропетровской области на 17 июля продлятся долгое время.

Украинцев предупредили об ограничениях и показали плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 17 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 17 июля продлятся из-за плановых и профилактических работ. Проведение профилактических и ремонтных работ позволит повысить надежность электроснабжения и уменьшить риск аварийных отключений в будущем.

«ДТЭК Днепровские электросети» сообщает о проведении профилактических работ в рамках Божедаровского территориального общества с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварийных ситуаций в электрических сетях. С 08:00 до 18:00 по следующим адресам:

пос. Мылорадивка ул. Зализнычна

с. Благословенна ул. Центральна

с. Поляна ул. Центральна

В селе Волоське плановые и ремонтные работы продлятся с 08:00 до 19:00. В этот период без света останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Радисна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Сонячна — 2

Центральна — 18, 22

В селе Новоолександривка электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 19:00. Отключение коснется домов на улицах:

Агрономична — 10

Балкова — 1/Б

Днипровська — 0072, 64

Костянтына Чорного — 7А

Кутова — 4

Малынова — 0035, 11-Б

Мостова — 65

Набережна — 21А

Паркова — 79

Полунычна — 6

Прыбережна — 1, 15

Свитла

Степова — 82

Сурська — 223

Украинська — 97

Чумацька — 30

Шкильна — 14

Ягидна — 19, 33.

В селе Дослидне плановые работы будут проводить с 08:00 до 19:00. На время ремонта электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:

Авиаторив — 5, 30, 32, 32/А

Квиткова — 1, 1/В, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91, ЗД/0262

Новоселив — 1, 1/Д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Свитла — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, 13

Тополына — 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Источник: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

Источник: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь ко Дню Независимости: кто из пенсионеров имеет право на эти выплаты в Днепропетровской области.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: как проявляется проблема.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Днепропетровской области: кому стоит его ждать.