Украинцев предупредили об ограничениях и показали плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 17 июля, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Днепропетровской области на 17 июля продлятся из-за плановых и профилактических работ. Проведение профилактических и ремонтных работ позволит повысить надежность электроснабжения и уменьшить риск аварийных отключений в будущем.
«ДТЭК Днепровские электросети» сообщает о проведении профилактических работ в рамках Божедаровского территориального общества с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварийных ситуаций в электрических сетях. С 08:00 до 18:00 по следующим адресам:
- пос. Мылорадивка ул. Зализнычна
- с. Благословенна ул. Центральна
- с. Поляна ул. Центральна
В селе Волоське плановые и ремонтные работы продлятся с 08:00 до 19:00. В этот период без света останутся отдельные потребители по следующим адресам:
- Радисна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Сонячна — 2
- Центральна — 18, 22
В селе Новоолександривка электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 19:00. Отключение коснется домов на улицах:
- Агрономична — 10
- Балкова — 1/Б
- Днипровська — 0072, 64
- Костянтына Чорного — 7А
- Кутова — 4
- Малынова — 0035, 11-Б
- Мостова — 65
- Набережна — 21А
- Паркова — 79
- Полунычна — 6
- Прыбережна — 1, 15
- Свитла
- Степова — 82
- Сурська — 223
- Украинська — 97
- Чумацька — 30
- Шкильна — 14
- Ягидна — 19, 33.
В селе Дослидне плановые работы будут проводить с 08:00 до 19:00. На время ремонта электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:
- Авиаторив — 5, 30, 32, 32/А
- Квиткова — 1, 1/В, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91, ЗД/0262
- Новоселив — 1, 1/Д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Свитла — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, 13
- Тополына — 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Источник: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району
Источник: Божедарівська Селищна Територіальна Громада
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