Українців попередили про обмеження та показали планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 липня будуть тривати через планові та профілактичні роботи. Проведення профілактичних і ремонтних робіт дасть змогу підвищити надійність електропостачання та зменшити ризик аварійних відключень у майбутньому.

«ДТЕК Дніпровські електромережі» повідомляє про проведення профілактичних робіт у межах Божедарівської територіальної громади з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій в електричних мережах. З 08:00 до 18:00 години за такими адресами:

  • с-ще Милорадівка вул. Залізнична
  • с. Благословенна вул. Центральна
  • с. Поляна вул. Центральна

У селі Волоське планові та ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 19:00. У цей період без світла залишаться окремі споживачі за такими адресами:

  • Радісна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • Сонячна — 2
  • Центральна — 18, 22

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У селі Новоолександрівка електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 19:00. Відключення торкнеться будинків на вулицях:

  • Агрономічна — 10
  • Балкова — 1/Б
  • Дніпровська — 0072, 64
  • Костянтина Чорного — 7А
  • Кутова — 4
  • Малинова — 0035, 11-Б
  • Мостова — 65
  • Набережна — 21А
  • Паркова — 79
  • Полунична — 6
  • Прибережна — 1, 15
  • Світла
  • Степова — 82
  • Сурська — 223
  • Українська — 97
  • Чумацька — 30
  • Шкільна — 14
  • Ягідна — 19, 33.

У селі Дослідне планові роботи проводитимуть з 08:00 до 19:00. На час ремонту електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

  • Авіаторів — 5, 30, 32, 32/А
  • Квіткова — 1, 1/В, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91, ЗД/0262
  • Новоселів — 1, 1/Д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  • Світла — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, 13
  • Тополина — 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

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