Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 липня будуть тривати довгий час.

Українців попередили про обмеження та показали планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 липня будуть тривати через планові та профілактичні роботи. Проведення профілактичних і ремонтних робіт дасть змогу підвищити надійність електропостачання та зменшити ризик аварійних відключень у майбутньому.

«ДТЕК Дніпровські електромережі» повідомляє про проведення профілактичних робіт у межах Божедарівської територіальної громади з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій в електричних мережах. З 08:00 до 18:00 години за такими адресами:

с-ще Милорадівка вул. Залізнична

с. Благословенна вул. Центральна

с. Поляна вул. Центральна

У селі Волоське планові та ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 19:00. У цей період без світла залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Радісна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Сонячна — 2

Центральна — 18, 22

У селі Новоолександрівка електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 19:00. Відключення торкнеться будинків на вулицях:

Агрономічна — 10

Балкова — 1/Б

Дніпровська — 0072, 64

Костянтина Чорного — 7А

Кутова — 4

Малинова — 0035, 11-Б

Мостова — 65

Набережна — 21А

Паркова — 79

Полунична — 6

Прибережна — 1, 15

Світла

Степова — 82

Сурська — 223

Українська — 97

Чумацька — 30

Шкільна — 14

Ягідна — 19, 33.

У селі Дослідне планові роботи проводитимуть з 08:00 до 19:00. На час ремонту електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

Авіаторів — 5, 30, 32, 32/А

Квіткова — 1, 1/В, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91, ЗД/0262

Новоселів — 1, 1/Д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Світла — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, 13

Тополина — 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

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