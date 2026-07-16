Українців попередили про обмеження та показали планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 липня, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 липня будуть тривати через планові та профілактичні роботи. Проведення профілактичних і ремонтних робіт дасть змогу підвищити надійність електропостачання та зменшити ризик аварійних відключень у майбутньому.
«ДТЕК Дніпровські електромережі» повідомляє про проведення профілактичних робіт у межах Божедарівської територіальної громади з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій в електричних мережах. З 08:00 до 18:00 години за такими адресами:
- с-ще Милорадівка вул. Залізнична
- с. Благословенна вул. Центральна
- с. Поляна вул. Центральна
У селі Волоське планові та ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 19:00. У цей період без світла залишаться окремі споживачі за такими адресами:
- Радісна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Сонячна — 2
- Центральна — 18, 22
У селі Новоолександрівка електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 19:00. Відключення торкнеться будинків на вулицях:
- Агрономічна — 10
- Балкова — 1/Б
- Дніпровська — 0072, 64
- Костянтина Чорного — 7А
- Кутова — 4
- Малинова — 0035, 11-Б
- Мостова — 65
- Набережна — 21А
- Паркова — 79
- Полунична — 6
- Прибережна — 1, 15
- Світла
- Степова — 82
- Сурська — 223
- Українська — 97
- Чумацька — 30
- Шкільна — 14
- Ягідна — 19, 33.
У селі Дослідне планові роботи проводитимуть з 08:00 до 19:00. На час ремонту електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:
- Авіаторів — 5, 30, 32, 32/А
- Квіткова — 1, 1/В, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91, ЗД/0262
- Новоселів — 1, 1/Д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Світла — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, 13
- Тополина — 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району
Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада
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