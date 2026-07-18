Подорожание проезда в Кропивницком связано с увеличением затрат на электроэнергию, горючее, шины, запасные части и техническое обслуживание подвижного состава.

Подорожание проезда в Кропивницком стало очередным шагом к обновлению тарифов в коммунальном транспорте, сообщает Politeka.net.

Исполнительный комитет городского совета утвердил новую экономически обоснованную стоимость поездок, однако она начнет действовать только после появления в продаже транспортных карт.

Информацию об этом предоставляет Кропивницкий городской совет .

Для пассажиров электротранспорта поездка при оплате транспортной или банковской картой, а также через Apple Pay или Google Pay будет стоить 12 гривен. Бумажный билет обойдется в 15 гривен, а перевозка одного места багажа будет оплачиваться по аналогичным расценкам. Для владельцев персонифицированных льготных карт установили тариф 11 гривен, без регистрации в электронной системе — 10,30 гривны.

На автобусных маршрутах коммунального предприятия «Электротранс» безналичная оплата будет составлять 18 гривен. Бумажный билет и перевозка багажа будут стоить по 20 гривен. Для льготников с зарегистрированной картой определили стоимость 17 гривен, без регистрации - 16,20 гривны.

В городском совете объяснили, что подорожание проезда в Кропивницком связано с увеличением затрат на электроэнергию, горючее, шины, запасные части и техническое обслуживание подвижного состава. Значительную часть себестоимости также формирует оплата труда работников, тогда как предприятие сталкивается с нехваткой водителей и технического персонала.

Отдельно отмечается, что коммунальный перевозчик обеспечивает безвозмездные перевозки льготных категорий населения, компенсация за которые осуществляется за счет местного бюджета. Это также влияет на финансовую нагрузку предприятия.

В городских властях подчеркнули, что новые тарифы вступят в силу только после запуска продажи транспортных карт. Информацию о дате их появления и местах получения обещают обнародовать дополнительно.

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