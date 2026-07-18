Подорожчання проїзду в Кропивницькому пов'язане зі збільшенням витрат на електроенергію, пальне, шини, запасні частини та технічне обслуговування рухомого складу.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому стало черговим кроком до оновлення тарифів у комунальному транспорті, повідомляє Politeka.net.

Виконавчий комітет міської ради затвердив нову економічно обґрунтовану вартість поїздок, однак вона почне діяти лише після появи у продажу транспортних карток.

Інформацію про це надає Кропивницька міська рада.

Для пасажирів електротранспорту поїздка при оплаті транспортною або банківською карткою, а також через Apple Pay чи Google Pay коштуватиме 12 гривень. Паперовий квиток обійдеться у 15 гривень, а перевезення одного місця багажу оплачуватиметься за аналогічними розцінками. Для власників персоніфікованих пільгових карток встановили тариф 11 гривень, без реєстрації в електронній системі — 10,30 гривні.

На автобусних маршрутах комунального підприємства «Електротранс» безготівкова оплата становитиме 18 гривень. Паперовий квиток і перевезення багажу коштуватимуть по 20 гривень. Для пільговиків із зареєстрованою карткою визначили вартість 17 гривень, без реєстрації — 16,20 гривні.

У міській раді пояснили, що подорожчання проїзду в Кропивницькому пов'язане зі збільшенням витрат на електроенергію, пальне, шини, запасні частини та технічне обслуговування рухомого складу. Значну частину собівартості також формує оплата праці працівників, тоді як підприємство стикається з нестачею водіїв і технічного персоналу.

Окремо зазначається, що комунальний перевізник забезпечує безоплатні перевезення пільгових категорій населення, компенсація за які здійснюється коштом місцевого бюджету. Це також впливає на фінансове навантаження підприємства.

У міській владі наголосили, що нові тарифи набудуть чинності лише після запуску продажу транспортних карток. Інформацію про дату їх появи та місця отримання обіцяють оприлюднити додатково.

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