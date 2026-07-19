Подорожчання проїзду в Кропивницькому у владі називають необхідним кроком для збереження стабільної роботи КП «Електротранс».

Подорожчання проїзду в Кропивницькому отримало офіційне затвердження, повідомляє Politeka.net.

Це відбулося після рішення виконавчого комітету міської ради, який встановив нові економічно обґрунтовані тарифи для комунального громадського транспорту.

Однак застосовувати оновлені розцінки почнуть лише після появи у продажу транспортних карток.

Для електротранспорту вартість однієї поїздки під час безготівкової оплати транспортною чи банківською карткою, а також через Apple Pay або Google Pay становитиме 12 гривень. Паперовий квиток коштуватиме 15 гривень, а електронне оформлення перевезення багажу — 12 гривень. Для власників персоніфікованих пільгових карток встановили оплату 11 гривень, тоді як інші пільговики сплачуватимуть 10,30 гривні.

На автобусних маршрутах КП «Електротранс» безготівкова поїздка обійдеться у 18 гривень. Електронний квиток для багажу матиме аналогічну ціну, тоді як паперовий проїзний документ і перевезення одного місця багажу коштуватимуть 20 гривень. Для зареєстрованих пільгових карток передбачено тариф 17 гривень, а без реєстрації — 16,20 гривні.

У міській раді пояснили, що рішення стало наслідком суттєвого збільшення витрат підприємства. Найбільше на собівартість перевезень вплинули дорожчі електроенергія, пальне, шини, запасні частини та оплата праці. Крім того, комунальний перевізник стикається з нестачею кадрів і продовжує забезпечувати безкоштовні перевезення пільгових категорій, компенсація яких здійснюється коштом місцевого бюджету.

Водночас подорожчання проїзду в Кропивницькому у владі називають необхідним кроком для збереження стабільної роботи КП «Електротранс» і підтримання регулярного транспортного сполучення. За словами посадовців, без перегляду вартості підприємству було б дедалі складніше виконувати свої функції.

У міськраді також повідомили, що нові тарифи не почнуть діяти одразу. Спершу жителям запропонують транспортні картки, після чого окремо оголосять дату введення оновленої системи оплати та місця, де їх можна буде придбати.

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