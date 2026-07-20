Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області включають різноманітні товари.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області продовжують видавати в межах гуманітарної програми Всесвітньої продовольчої програми ООН, яку реалізують спільно з партнерськими організаціями, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, які через складні життєві обставини потребують додаткової соціальної допомоги. Основна мета проєкту — забезпечити найнеобхіднішим тих, хто найбільше цього потребує.

Продовольчі набори розраховані приблизно на місяць. До їхнього складу входять продукти тривалого зберігання, що дозволяють покрити значну частину щоденних харчових потреб.

Отримувачам передають борошно, гречку, пшоно, вівсяні пластівці, макаронні вироби, соняшникову олію, цукор, сіль, а також м'ясні й бобові консерви. Завдяки такому наповненню запаси можна тривалий час зберігати без спеціальних умов.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляють через місцевих партнерів. Одним із головних координаторів залишається благодійна організація ADRA, яка відповідає за логістику, організацію видачі та взаємодію з одержувачами.

Програму також реалізують у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Харківській областях. Формат підтримки визначають залежно від ситуації в конкретній громаді, кількості заявок та наявних ресурсів.

У різних населених пунктах можуть діяти окремі умови отримання. В окремих громадах перелік одержувачів ширший, тоді як в інших застосовують критерії соціальної вразливості.

Детальну інформацію про графік видачі, перелік необхідних документів і порядок звернення можна уточнити у місцевих координаторів або через гарячу лінію. Організатори зазначають, що всі оновлення щодо реалізації проєкту публікуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах.

Джерело: ВПП ООН

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