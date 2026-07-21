Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области помогают людям в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области продолжают предоставлять в рамках гуманитарных программ благотворительного фонда «Каритас Полтава», направленных на поддержку переселенцев и других социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.net.

Первоочередно помощь получают внутренне перемещенные лица, недавно прибывшие в общины региона. Для них были подготовлены продуктовые и гигиенические наборы, которые помогают обеспечить базовые потребности в первые дни после переезда и облегчить адаптацию.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области дополняют новыми благотворительными инициативами. Одним из них стал проект «Мастерская консервации – Вкус детства», предусматривающий заготовку сезонных овощей, фруктов и ягод для изготовления домашней консервации, джемов, соусов и другой натуральной продукции.

Часть подготовленных запасов планируется использовать для приготовления горячих обедов людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Такой подход позволяет расширить объемы гуманитарной поддержки и более эффективно использовать собранные продукты.

Присоединиться к инициативе могут все желающие. Благотворительный фонд принимает сезонный урожай, а также финансовые взносы на приобретение банок, крышек, специй, упаковочных материалов и других необходимых ресурсов.

Представители организации отмечают, что даже небольшая помощь способствует обеспечению людей качественным питанием и поддерживает тех, кто в этом больше нуждается.

Подробную информацию о порядке получения гуманитарной поддержки или участии в благотворительной инициативе можно уточнить непосредственно у специалистов фонда. Организаторы будут также сообщать о новых этапах проекта через свои официальные информационные ресурсы.

Источник: Каритас

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, что денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.