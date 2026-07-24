Дефицит продуктов во Львовской области стал одной из наиболее обсуждаемых тем.

Дефицит продуктов во Львовской области пока не прогнозируется, однако последние атаки на украинские морские порты уже повлияли на мировой рынок зерна и усилили риски подорожания отдельных продовольственных товаров, сообщает Politeka.net.

После ударов по портовой инфраструктуре международные биржи зафиксировали резкий рост стоимости пшеницы. Аналитики объясняют такую ​​реакцию опасениями относительно сокращения экспорта украинского зерна, возможных задержек снабжения и уменьшения его предложения на мировом рынке.

По оценкам трейдеров, усложнение логистики приводит к увеличению затрат на транспортировку. Это постепенно повышает себестоимость продукции, а участники рынка уже учитывают потенциальные риски при заключении новых контрактов.

Дефицит продуктов во Львовской области в ближайшее время остается маловероятным. Производители и торговые сети продолжают работать с имеющимися запасами, поэтому существенных перебоев со снабжением или резкого сокращения ассортимента пока не ожидается.

Экономисты подчеркивают, что между подорожанием зерна и изменением ценников в магазинах обычно проходит некоторое время. Если проблемы с экспортом сохранятся, осенью может вырасти стоимость хлеба, муки и других изделий, в которых зерновое сырье занимает значительную долю себестоимости.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от скорости возобновления работы портов, стабильности логистических маршрутов и ситуации безопасности. В случае новых атак или длительных перебоев, рынок может снова отреагировать повышением цен, что впоследствии скажется и на расходах украинских потребителей.

Источник: fbc.biz.ua

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