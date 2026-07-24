Дефицит продуктов во Львовской области пока не прогнозируется, однако последние атаки на украинские морские порты уже повлияли на мировой рынок зерна и усилили риски подорожания отдельных продовольственных товаров, сообщает Politeka.net.

После ударов по портовой инфраструктуре международные биржи зафиксировали резкий рост стоимости пшеницы. Аналитики объясняют такую ​​реакцию опасениями относительно сокращения экспорта украинского зерна, возможных задержек снабжения и уменьшения его предложения на мировом рынке.

По оценкам трейдеров, усложнение логистики приводит к увеличению затрат на транспортировку. Это постепенно повышает себестоимость продукции, а участники рынка уже учитывают потенциальные риски при заключении новых контрактов.

Дефицит продуктов во Львовской области в ближайшее время остается маловероятным. Производители и торговые сети продолжают работать с имеющимися запасами, поэтому существенных перебоев со снабжением или резкого сокращения ассортимента пока не ожидается.

магазин

Экономисты подчеркивают, что между подорожанием зерна и изменением ценников в магазинах обычно проходит некоторое время. Если проблемы с экспортом сохранятся, осенью может вырасти стоимость хлеба, муки и других изделий, в которых зерновое сырье занимает значительную долю себестоимости.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от скорости возобновления работы портов, стабильности логистических маршрутов и ситуации безопасности. В случае новых атак или длительных перебоев, рынок может снова отреагировать повышением цен, что впоследствии скажется и на расходах украинских потребителей.

Источник: fbc.biz.ua

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