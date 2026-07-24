Дефіцит продуктів у Львівській області став однією з найбільш обговорюваних тем.

Дефіцит продуктів у Львівській області наразі не прогнозують, однак останні атаки на українські морські порти вже вплинули на світовий ринок зерна та посилили ризики подорожчання окремих продовольчих товарів, повідомляє Politeka.net.

Після ударів по портовій інфраструктурі міжнародні біржі зафіксували різке зростання вартості пшениці. Аналітики пояснюють таку реакцію побоюваннями щодо скорочення експорту українського зерна, можливих затримок постачання та зменшення його пропозиції на світовому ринку.

За оцінками трейдерів, ускладнення логістики призводить до збільшення витрат на транспортування. Це поступово підвищує собівартість продукції, а учасники ринку вже враховують потенційні ризики під час укладання нових контрактів.

Дефіцит продуктів у Львівській області найближчим часом залишається малоймовірним. Виробники та торговельні мережі продовжують працювати із наявними запасами, тому суттєвих перебоїв із постачанням чи різкого скорочення асортименту наразі не очікується.

Економісти наголошують, що між подорожчанням зерна та зміною цінників у магазинах зазвичай проходить певний час. Якщо проблеми з експортом збережуться, уже восени може зрости вартість хліба, борошна та інших виробів, у яких зернова сировина займає значну частку собівартості.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від швидкості відновлення роботи портів, стабільності логістичних маршрутів і безпекової ситуації. У разі нових атак або тривалих перебоїв ринок може знову відреагувати підвищенням цін, що згодом позначиться і на витратах українських споживачів.

Джерело: fbc.biz.ua

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