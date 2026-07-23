Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают набор товаров длительного хранения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Инициатива действует по решению исполнительного комитета, а ее реализацию координирует Департамент социальной политики.

Программа была запущена в конце 2023 года, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям населения. Она охватывает внутренне перемещенных лиц, людей почтенного возраста, граждан с инвалидностью, матерей с несовершеннолетними детьми, а также семьи, нуждающиеся в дополнительной социальной поддержке.

Помощь могут получить и временно проживающие в приютах или местах компактного размещения. Кроме того, право на оформление имеют законные представители малолетних детей, недееспособных граждан и лиц с ограниченной гражданской дееспособностью. В список также входят заявители, зарегистрированные в городском центре социальных служб.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают набор товаров длительного хранения. В комплект входят мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и печенье.

Такой список позволяет обеспечить основные бытовые нужды без специальных условий хранения. Это особенно актуально для семей, которые после переезда только обустраивают новое жилье.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. Вместе с заявлением следует подать документы, подтверждающие право получения соответствующей поддержки.

В городской власти сообщили, что все изменения по условиям участия, перечню получателей или других обновлений будут публиковать через официальные информационные ресурсы. Жителям рекомендуют регулярно проверять актуальные сообщения, чтобы своевременно узнавать новые решения.

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