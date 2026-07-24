Часть украинских пенсионеров может ежемесячно получать более тысячи гривен доплаты в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Такие выплаты предусмотрены для граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной, в соответствии с нормами закона «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

Как сообщили в ПФУ, пенсионное обеспечение в Украине может состоять не только из основной пенсии, но и различных надбавок, повышений и доплат. Одной из них является ежемесячная выплата, которая для отдельных категорий граждан позволяет существенно увеличить размер пенсии.

Право на доплаты для пенсионеров в Кировоградской области, в частности:

Герои Украины;

лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

граждане, которые после провозглашения независимости Украины были отмечены четырьмя и более государственными орденами;

лица, удостоенные почетных званий, в том числе народные артисты Украины;

матери-героини, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пятерых и более детей.

В указанных законом случаях право на такую ​​доплату может перейти и к отцу. Это возможно, если мать умерла или была лишена родительских прав, а мужчина самостоятельно воспитал детей. При определении права на прибавку также учитываются официально усыновленные дети.

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2564 гривны, а сумма надбавки определяется в процентах от него.

В зависимости от категории получателя ежемесячная доплата составляет от 35% до 40% прожиточного минимума. В денежном эквиваленте это от 897 до 1026 гривен, которые выплачиваются дополнительно к основному размеру пенсии.

Эта надбавка носит постоянный характер и финансируется за счет государственного бюджета, поэтому граждане, отвечающие установленным критериям, могут получать ее вместе с основной пенсионной выплатой.

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