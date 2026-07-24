Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську отримала нове функціональне доповнення, адже у місті стартувало тестування 30-денного безлімітного абонемента для власників транспортної картки «Галка», повідомляє Politeka.net.

Сервіс уже доступний у тестовому режимі та дозволяє здійснювати необмежену кількість поїздок після активації.

Новий тариф розробили для жителів, які регулярно користуються комунальними автобусами та тролейбусами. Після придбання абонемента пасажир може без додаткових оплат пересуватися громадським транспортом протягом наступних 30 днів.

У міській раді пояснили, що рішення стало відповіддю на численні звернення містян. Люди просили створити вигідніший формат для щоденних поїздок, тому нова система оплати проїзду в Івано-Франківську поповнилася довгостроковим проїзним.

За підрахунками фахівців, якщо разова поїздка коштує 15 гривень, придбання безлімітного пакета стає економічно вигідним приблизно після 50 використань. Після цього власник абонемента користуватиметься транспортом без додаткових витрат до завершення строку його дії.

У мерії очікують, що нововведення сприятиме популяризації безготівкових розрахунків, скоротить час посадки пасажирів і допоможе точніше аналізувати пасажиропотоки. Отримані статистичні дані планують використати для вдосконалення маршрутної мережі та підвищення ефективності перевезень.

Тестовий період дозволить перевірити стабільність роботи сервісу, зібрати відгуки користувачів і за потреби внести технічні корективи. Якщо результати випробування будуть успішними, новий формат стане постійною складовою транспортної системи міста.

Джерело: pravda

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