Подорожчання продуктів у Вінницькій області триває, адже за останній місяць найбільше зросли середні ціни на полуницю, моркву та соняшникову олію, повідомляє видання Politeka.net.

Найвідчутніше змінилася вартість сезонної ягоди. Кілограм полуниці нині коштує в середньому 299 гривень, що на 119,67 гривні більше, ніж місяць тому. Такий приріст став найбільшим серед товарів, які потрапили до останнього моніторингу.

Помітне зростання зафіксували й на ринку овочів. Морква за останні чотири тижні додала 2,90 гривні й тепер у середньому обходиться покупцям у понад 52 гривні за кілограм. Протягом липня показники неодноразово змінювалися, але загальна тенденція залишилася висхідною.

Не оминули зміни й бакалію. Рафінована олія «Олейна» об'ємом 850 мілілітрів зараз продається в середньому по 99,10 гривні. Це на 2,28 гривні більше, ніж місяць тому. Водночас залежно від торговельної мережі ціна коливається від 89,90 до 105,50 гривні.

Водночас подорожчання продуктів у Вінницькій області нерівномірно впливає на різні категорії товарів. Найбільшу динаміку демонструє сезонна продукція, тоді як бакалійна група дорожчає значно повільніше.

Експерти зазначають, що на кінцеву вартість впливають сезонність, логістичні витрати, обсяги постачання та цінова політика окремих торговельних мереж.

Покупцям рекомендують порівнювати пропозиції різних магазинів, адже різниця у вартості однакових товарів може бути досить відчутною.

Аналітики не виключають, що найближчим часом ціни на окремі сезонні товари можуть знову змінитися залежно від пропозиції на ринку.

Джерело: Мінфін

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