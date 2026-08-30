Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно благодаря частным хозяевам, которые соглашаются принимать переселенцев без арендной платы, пишет Politeka.net.
Предложения есть в Кременчуге, недалеко от Полтавы и в нескольких селах региона.
В Кременчуге владельцы готовы поселить отдельно женщину или маму с ребенком в возрасте от трех лет. Оплата за комнату не требуется. В то же время, жителей просят поддерживать порядок и аккуратно пользоваться имуществом.
Дом имеет кухню, ванную, туалет и централизованную воду. По словам хозяев, оставаться там можно до завершения военного положения. Детали о поселении они сообщают через Viber.
Еще одно предложение есть в Мачухах, недалеко от Полтавы. В доме установлено газовое отопление, доступ к интернету, душевая кабина, бытовая техника и санузел внутри.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области также предлагают в Козловщине. Там предусмотрено совместное проживание. От новых жителей ожидают взаимоуважения и участия в домашних делах.
Апартаменты оборудованы водоснабжением и канализацией. В случае перебоев с электричеством предусмотрено резервное питание. Также есть летняя кухня и интернет.
На территории хозяева содержат домашних животных, поэтому потенциальным жителям следует учитывать местные правила быта.
Перед договоренностью о заселении рекомендуют проверить актуальность объявления, уточнить продолжительность пребывания, условия проживания и другие важные моменты.
Новые варианты появляются регулярно, свободные места могут быстро занимать. Поэтому заинтересованным переселенцам советуют обращаться к владельцам без продолжительного ожидания.
Источник: Допомагай
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