Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области продолжает поступать благодаря благотворительным программам фонда "Каритас Полтава", пишет Politeka.net.
Одним из главных направлений является поддержка внутренне перемещенных лиц, которые недавно переехали в общины региона и нуждаются в базовых вещах.
Новоприбывшим переселенцам выдают продуктовые и гигиенические комплекты. Они помогают закрыть первоочередные потребности после переезда и облегчают обустройство на новом месте.
Отдельное направление связано с сезонными заготовками. В рамках проекта «Мастерская консервации – Вкус детства» волонтеры собирают овощи, фрукты и ягоды.
Из полученного сырья готовят домашние консервы, джема, соусы и другую продукцию. Часть запасов планируется использовать для приготовления горячих обедов людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области дополняется таким образом продовольственными инициативами, направленными на поддержку наиболее уязвимых жителей.
Присоединиться к проекту могут все желающие. Благотворители принимают сезонный урожай, а также финансовые взносы.
Средства требуются для приобретения банок, крышек, специй, упаковки и других материалов, необходимых для заготовок.
В фонде отмечают, что каждый вклад позволяет увеличить количество людей, которые могут получить продовольственную поддержку.
Условия получения помощи и детали участия в инициативах можно уточнить непосредственно у представителей «Каритас Полтава».
За актуальной информацией о доступных видах поддержки и условиях ее получения следует следить в официальных сообщениях фонда.
Источник: Каритас
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