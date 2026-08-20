Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области дополняется таким образом продовольственными инициативами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области продолжает поступать благодаря благотворительным программам фонда "Каритас Полтава", пишет Politeka.net.

Одним из главных направлений является поддержка внутренне перемещенных лиц, которые недавно переехали в общины региона и нуждаются в базовых вещах.

Новоприбывшим переселенцам выдают продуктовые и гигиенические комплекты. Они помогают закрыть первоочередные потребности после переезда и облегчают обустройство на новом месте.

Отдельное направление связано с сезонными заготовками. В рамках проекта «Мастерская консервации – Вкус детства» волонтеры собирают овощи, фрукты и ягоды.

Из полученного сырья готовят домашние консервы, джема, соусы и другую продукцию. Часть запасов планируется использовать для приготовления горячих обедов людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области дополняется таким образом продовольственными инициативами, направленными на поддержку наиболее уязвимых жителей.

Присоединиться к проекту могут все желающие. Благотворители принимают сезонный урожай, а также финансовые взносы.

Средства требуются для приобретения банок, крышек, специй, упаковки и других материалов, необходимых для заготовок.

В фонде отмечают, что каждый вклад позволяет увеличить количество людей, которые могут получить продовольственную поддержку.

Условия получения помощи и детали участия в инициативах можно уточнить непосредственно у представителей «Каритас Полтава».

За актуальной информацией о доступных видах поддержки и условиях ее получения следует следить в официальных сообщениях фонда.

Источник: Каритас

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