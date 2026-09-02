Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагают в различных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно найти благодаря частным владельцам, готовым принимать переселенцев без арендной платы, сообщает издание Politeka.net.



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В Кременчуге хозяева могут поселить отдельную женщину или мать с ребенком от трех лет. Платить за комнату не нужно. От жителей ожидают аккуратности, соблюдения порядка и бережного отношения к имуществу.

В доме есть кухня, ванная, туалет и централизованное водоснабжение. По предварительным условиям оставаться можно до завершения военного положения. Организационные вопросы владельцы предлагают обсуждать через Viber.

Еще один вариант расположен в Мачухах недалеко от областного центра. Там у дома есть газовое отопление, интернет, душевая кабина, бытовая техника и санузел внутри.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области также доступно в Козловщине. В этом случае предусмотрено совместное проживание. Владельцы рассчитывают на взаимное уважение и посильную помощь по хозяйству.

Апартаменты оборудованы системами водоснабжения и канализации. Для случаев отключения электричества предусмотрено резервное питание. Дополнительные услуги отеля: летняя кухня и доступ к сети.

Во дворе хозяева содержат домашних животных. Поэтому будущим жителям советуют заранее учесть особенности такого обихода.

Перед переездом следует проверить, остается ли объявление действующим. Также нужно согласовать срок пребывания, правила проживания, доступные удобства и другие детали.

Подобные предложения регулярно обновляются, но свободные места могут быстро занимать. Переселенцам, заинтересовавшимся конкретным вариантом, советуют не медлить с обращением к владельцам.

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