Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются одним из направлений городской социальной поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в рамках городской программы поддержки жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает издание Politeka.net.

Инициатива действует с конца 2023 года. Ее реализуют по решению исполнительного комитета города, а координацию осуществляет Департамент социальной политики.

Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, старшие люди и граждане с инвалидностью.

Отдельно предусмотрена поддержка для матерей, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей. Обратиться также могут семьи, нуждающиеся в дополнительной социальной помощи, жители приютов и мест компактного проживания.

Что кладут в наборы

Основу комплектов составляют продукты с длительным сроком хранения. Среди возможных позиций – мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай и кофе.

В пакеты могут входить мед, джем, сахар и галетное печенье. Такой состав позволяет закрыть часть повседневных потребностей без специальных условий хранения.

Как получить помощь

Для оформления следует обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации.

Вместе с заявлением следует подать документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории получателей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются одним из направлений городской социальной поддержки. В то же время, правила участия и перечень необходимых документов могут изменяться, поэтому перед обращением следует уточнить актуальные условия в соответствующем органе.

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