Доплаты пенсионерам в Запорожье назначаются после подтверждения соответствующего права.

Доплаты пенсионерам в Запорожье могут получать граждане, имеющие особые заслуги перед Украиной и отвечающие требованиям действующего законодательства, сообщает издание Politeka.net.

Такую прибавку назначают отдельно от основной пенсии. Порядок ее начисления определяет Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Право на поддержку имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, граждане, награжденные четырьмя или большим количеством государственных орденов после провозглашения независимости.

Воспользоваться выплатой могут лица, удостоенные почетных званий «народный» или «заслуженный».

В соответствующие категории относятся ветераны войны, отмеченные за мужество, выдающиеся спортсмены, космонавты и члены летно-испытательных экипажей.

Право предусмотрено также для лауреатов государственных премий, многодетных матерей, воспитавших по меньшей мере пятерых детей.

Отдельно в список входят борцы за независимость Украины в ХХ веке и граждане, реабилитированные в соответствии с законодательством.

Сумма зависит от категории получателя и составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Для борцов за независимость Украины после индексации с 1 марта 2026 предусмотрена отдельная выплата в размере 5 667,51 гривны .

Оформить помощь можно лично, по почте или по электронным сервисам Пенсионного фонда.

Если пакет документов представлен правильно, датой обращения считается день его поступления. При выявлении недостатков заявителю дают возможность их исправить без потери начальной даты представления.

После повышения прожиточного минимума размер надбавки просматривается автоматически.

Закон предусматривает средства и для нетрудоспособных членов семьи умершего получателя. Если иждивенец один, ему принадлежит 70% суммы, назначенной умершему. Когда таких лиц двое или больше, выплата составляет 90%.

Доплаты пенсионерам в Запорожье назначаются после подтверждения соответствующего права. В Пенсионном фонде советуют заранее проверить полноту документов во избежание задержек при рассмотрении обращения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.