В Сумской области начали приём заявок на разовую денежную помощь для подготовки к отопительному сезону 2026/27 года. Уязвимые категории населения из 41 прифронтовой громады смогут получить по 19 400 гривен.

Денежная помощь в Сумской области для уязвимых категорий расширилась: с 8 сентября начали принимать заявления на новую разовую выплату к отопительному сезону 2026/27 года. Жители прифронтовых громад региона могут получить по 19 400 гривен на подготовку к зиме.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области, пишет The Sumy Post. Выплата предназначена для уязвимых категорий населения и семей, которые проживают в 41 громаде региона.

Кто имеет право на выплату 19 400 гривен

Разовая помощь положена семи категориям получателей:

получатели субсидий на печное топливо, сжиженный газ и коммунальные услуги;

получатели пособия при рождении ребёнка;

люди с инвалидностью и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

многодетные семьи, а также одинокие матери и отцы;

одинокие нетрудоспособные пенсионеры;

семьи внутренне перемещённых лиц;

детские дома семейного типа, приёмные семьи и патронатные воспитатели.

Какие громады попали в перечень

В перечень прифронтовых громад, на которые распространяется программа, вошла 41 громада. В частности: Бездрицкая, Березовская, Белопольская, Боромлянская, Бочечковская, Бурынская, Великописаревская, Верхнесыроватская, Ольшанская, Ворожбянская, Глуховская, Дубовязовская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Кириковская, Краснопольская, Кролевецкая, Лебединская, Николаевская поселковая, Николаевская сельская, Миропольская, Недригайловская, Нижнесыроватская, Новослободская, Ахтырская, Путивльская, Речковская, Садовская, Свесская, Середино-Будская, Степановская, Сумская, Тростянецкая, Хотинская, Хутор-Михайловская, Чернеччинская, Чупаховская, Шалыгинская, Шосткинская, Юнаковская и Ямпольская.

Какие документы нужно подготовить

Для оформления выплаты необходимо собрать:

паспорта и налоговые номера всех членов домохозяйства;

документ, подтверждающий место проживания, или справку ВПЛ;

удостоверение о льготах — при наличии.

Как и где оформить выплату

Заявления принимают до 30 октября. Подать документы можно офлайн в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или в органах местного самоуправления.

Выплату будут осуществлять на банковский счёт получателя или наличными через «Укрпочту». Деньги поступят разово — на закупку топлива и другие расходы, связанные с подготовкой жилья к холодам.

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