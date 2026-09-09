Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 10 по 16 сентября обещает преимущественно сухую и теплую погоду, а ее пик придет на пятницу, 11 сентября, когда термометры покажут +25°. В конце недели, во вторник и среду, синоптики прогнозируют возможные осадки и заметное похолодание до +20°.

обновленный прогноз погоды для жителей Одесской области на этой неделе показывает преимущественно теплую и сухую погоду, которая лишь в конце недели уступит дождям. По данным синоптиков, самым теплым днем станет пятница, 11 сентября, а самым прохладным — вторник, 15 сентября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, с 10 по 16 сентября дневная температура будет колебаться от +20° до +25°, а ночная — от +18° до +20°.

В четверг, 10 сентября, воздух днем прогреется до +23°, а ночью охладится до +19°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В пятницу, 11 сентября, ожидается пик тепла — столбики термометров днем поднимутся до +25°, ночью — до +19°. Облачность останется малой, дождя не прогнозируют.

В субботу, 12 сентября, температура днем удержится на отметке +24°, ночью опустится до +20°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 13 сентября, днем прогреется до +25°, ночью похолодает до +19°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

В понедельник, 14 сентября, дневная температура составит +25°, ночная — +20°. Небо будет облачным с прояснениями, дождя не прогнозируют.

Во вторник, 15 сентября, потепление остановится — днем и ночью термометры покажут одинаковые +20°. Облачность переменная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 16 сентября, днем станет немного теплее — до +22°, а ночью похолодает до +18°. Небо облачное с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 11 сентября, с максимумом +25°, а самым прохладным — вторник, 15 сентября, когда термометры покажут лишь +20°. Перепад температур за неделю составляет 5°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, 15 сентября, и среду, 16 сентября.

В дни с возможными осадками — во вторник и среду — одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В теплые дни в начале недели, когда воздух прогреется до +25°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца.

Ранее Politeka сообщала, что одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз на неделю с 7 по 13 сентября.

Также Politeka сообщала, что одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 6 по 12 сентября.

Как сообщала Politeka, погода готовит два сюрприза: синоптики дали прогноз на неделю с 4 по 10 сентября в Одесской области.