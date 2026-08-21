Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области назначаются только в соответствии с условиями, определенными законом.

Для отдельных категорий пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрена доплата к основному размеру пенсии, пишет издание Politeka.net.

Речь идет о надбавке за особые заслуги перед Украиной, которую могут получать многодетные родители. Размер такой доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области зависит от количества детей, воспитанных человеком, и в 2026 году составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, такая надбавка выплачивается сверх основного размера пенсии. Ее назначение регулируется Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Право на соответствующую доплату, прежде всего, имеют матери, которые родили или усыновили и воспитали до шестилетнего возраста по меньшей мере пятерых детей.

При этом закон предусматривает частные случаи, когда такая надбавка может быть назначена и отцу. Это возможно при условии, что именно он воспитывал детей.

При определении права на выплату учитываются как родные, так и усыновленные дети. Прибавка не привязана к конкретному виду пенсии. Ее могут получать пенсионеры, которым выплату назначили по возрасту, инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.

То есть, эта помощь не заменяет пенсию, а начисляется дополнительно к уже назначенной выплате.

Какую сумму могут получать в 2026 году

Размер надбавки определяется с учетом количества детей. Основой для расчета является прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.

Соответственно, многодетные пенсионеры могут получать такие суммы за количество детей:

за пять - 35% прожиточного минимума, то есть 908 гривен в месяц;

за шести - 36%, или 934 гривны;

за семерых - 37%, или 960 грн;

за восемь - 38%, или 986 грн;

за девять — 39%, или 1 012 гривен;

за десять и более - 40%, или 1038 гривен ежемесячно.

Следовательно, в 2026 году максимальный размер такой надбавки для многодетных родителей составляет 1038 гривен в месяц.

Доплата для пенсионеров в Днепропетровской области зависит от прожиточного минимума

Следует учитывать, что установленная сумма не фиксирована навсегда. Поскольку прибавку рассчитывают в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, ее размер может изменяться вместе с этим показателем.

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