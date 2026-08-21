Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области имеет разные условия.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно сразу по нескольким адресам, сообщает Politeka.

Владельцы готовы принять женщин, в том числе вместе с детьми, на период войны или на длительное проживание.

Один из вариантов расположен в Жеребковом Ананьевском районе. Владелец частного дома предлагает отдельную комнату женщине, которая может приехать с ребенком или детьми.

В доме есть вода и отопление. Рядом работают необходимые объекты инфраструктуры, в том числе детский сад и школа. В общей сложности доступно три места.

В Одессе на проспекте Князя Владимира Великого готовы принять одинокую женщину пенсионного возраста - от 60 до 70 лет.

Для проживания предусмотрена отдельная комната в трехкомнатной квартире. Хозяева отмечают, что квартира имеет необходимые условия для проживания. Также они готовы помочь с оформлением статуса внутри перемещенного лица.

Еще один вариант расположен на Бригадной в Одессе. Речь идет о частном доме, где для новой жительницы предусмотрена отдельная комната.

В доме есть все необходимые удобства. Владельцы готовы поселить женщину до 55 лет без арендной платы, однако ожидают от нее небольшой помощи пожилым людям по хозяйству.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области имеет разные условия, поэтому перед переездом следует заранее уточнить срок проживания, бытовые обязанности и правила совместного пользования жильем.

Интересующимся украинским переселенцам также рекомендуют проверить актуальность предложения перед договоренностью с собственниками, поскольку свободные места могут быстро занимать.

Источник: Допомагай

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