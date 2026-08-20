Графики отключения света вводятся из-за плановых работ на электросетях в Запорожье на 21 августа.

Графики отключения света в Запорожье на 21 августа продлятся много часов подряд в разных районах, пишет Politeka.net.

В Запорожье на 21 августа запланированы временные ограничения на электроснабжение. Причиной станут ремонтные работы на электрооборудовании и необходимые технические мероприятия в сетях. В некоторых районах света не будет в течение многих часов.

Как отмечает «Запорожьеоблэнерго», 21 августа, с 00:00 до 06:00 электроэнергию будут временно отключать из-за ремонта электрооборудования. Ограничения коснутся следующих адресов:

Алмазна — 54, 55, 56, 67, 73

Аматорська — 40, 46, 54, 56, 56А, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69

Бодянського — 1-61, 2-52, 54

Вузлова — 1А

Исторычна — 106, 37А, 37Б, 37В, 39, 45, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 73А, 42, 47, 49, 82, 84, 86, 88, 90, 94

Компресорна — 23, 25, 27, 28А, 31

Мырослава Сымчыча (Лизы Чайкиноы) — 71, 75

Молодижна — 77, 79, 81, 83, 85, 87

Насосна — 15, 17

Павлокичкаська — 29, 31, 31А, 55, 57, 57А, 59, 61

Перспектывна — 51

Платона Майбороды (Сеченова) — 68

Рынкова — 2

Свитловодська — 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 57, 59, 61-95, 56-96, 98-102

Селыщна — 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 57-95, 50-84, 8

Сичеславська (Норильська) — 1-13, 8, 15В, 2/4, 30, 37-57, 38, 6-88, 15-57, 88-116, 116А, 59-63, 95

Фильтрова — 1, 14, 2

пров. Самоплывный — 14А

пров. Черепашковый — 2, 4

Графики отключения света в Запорожье на 21 августа также запланировали с 09:00–16:00 на следующих улицах:

Базарна (Анголенка) — 11, 11 (4 пов), 13, 13а, 14ж

Благовищенська (Иллича) — 26

Мыхайла Билынського (Пестеля) — 12, 14, 20

Олександривська — 1, 2, 3, 3а, 3А, 87 (9 пов)

Пархоменка — 22, 24

Полякова — 13, 15, 15б, 17а, 21, 21а, 23, 25

Сонячна — 1-33, 2-32

Фортечна — 51, 51а, 53

пр. Соборний — 40, 42, 42а, освещение подвалов и подъездов ж/б 40, 94, 96

пров. Велыкый (Вантажный) — 1-11, 2-10

пров. Кинцевый — 1-17, 2-26

С 09:00 до 17:00 запланировано еще одно отключение. В перечень попали улицы:

Добровольчых батальйонив — 2-18, 1-35, 20-24

Досягнень — 61, 68

Зачыняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Лыжна — 59-79, 50-62

Морфлотська — 2-12, 3, 30, 32

Футбольна — 71-75, 68-92, 81-101, 77, 79, 79А, 88

пров. Конотопськый — 2-8, 1-7

пров. Текстыльный — 1-13, 4-14, 14, 16, 18, 20.

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