Перерасчет пенсии с 1 сентября в Кировоградской области будет зависеть от индивидуальных обстоятельств каждого получателя.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Кировоградской области не предусматривает автоматического повышения только в начале нового месяца, сообщает Politeka.

Размер выплаты для работающих граждан зависит прежде всего от приобретенного страхового стажа и даты предварительного назначения или пересмотра.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Если после назначения выплаты человек продолжал трудовую деятельность и накопил не менее 24 месяцев стажа, может производиться новый расчет. По меньшему периоду процедура возможна через два года от предыдущего назначения или изменения.

При определении суммы могут оставить заработок, уже используемый ранее. При целесообразности учитывается доход, полученный после выхода на заслуженный отдых.

Ежегодный автоматический пересмотр осуществляется при наличии необходимого стажа или после завершения двухлетнего периода. Дополнительно обращаться к такой процедуре не нужно.

На сроки влияет подача заявления. Документы, переданные в 15 числа включительно, дают право на начисления с начала текущего месяца. Если обращение произошло позже, новый размер устанавливается с первого числа следующего периода.

Для работающих получателей выплаты, связанные с увеличением прожиточного минимума, применяются после прекращения трудовых отношений.

О трудоустройстве или увольнении необходимо уведомить орган Пенсионного фонда в течение 10 дней. Такая информация важна из-за наличия доплат, назначаемых исключительно неработающим гражданам.

Следовательно, основанием для изменения суммы является не календарный месяц, а выполнение установленных условий стажа, работы и предварительного назначения.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Кировоградской области будет зависеть от индивидуальных обстоятельств каждого получателя.

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