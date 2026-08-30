Перерахунок пенсії з 1 вересня в Кіровоградській області залежатиме від індивідуальних обставин кожного отримувача.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Кіровоградській області не передбачає автоматичного підвищення лише через початок нового місяця, повідомляє Politeka.

Розмір виплати для працюючих громадян залежить насамперед від набутого страхового стажу та дати попереднього призначення чи перегляду.

Інформацію про це надає ПФУ.

Якщо після призначення виплати людина продовжувала трудову діяльність і накопичила щонайменше 24 місяці стажу, може проводитися новий розрахунок. За меншого періоду процедура можлива після двох років від попереднього призначення або зміни.

Під час визначення суми можуть залишити заробіток, який уже використовували раніше. Водночас за доцільності враховується дохід, отриманий після виходу на заслужений відпочинок.

Щорічний автоматичний перегляд здійснюють за наявності необхідного стажу або після завершення дворічного періоду. Додатково звертатися для такої процедури не потрібно.

На строки впливає подання заяви. Документи, передані до 15 числа включно, дають право на нарахування з початку поточного місяця. Якщо звернення відбулося пізніше, новий розмір встановлюють із першого числа наступного періоду.

Для працюючих отримувачів виплати, пов’язані зі збільшенням прожиткового мінімуму, застосовують після припинення трудових відносин.

Про працевлаштування або звільнення необхідно повідомити орган Пенсійного фонду протягом 10 днів. Така інформація важлива через наявність доплат, які призначають винятково непрацюючим громадянам.

Отже, підставою для зміни суми є не календарний місяць, а виконання встановлених умов щодо стажу, роботи та попереднього призначення.

Перерахунок пенсії з 1 вересня в Кіровоградській області залежатиме від індивідуальних обставин кожного отримувача.

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