Графики отключения света в Черниговской области на 22 июня необходимы для обеспечения стабильной работы электросистемы.

Графики отключения света в Черниговской области на 22 августа вводятся в субботу из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Продолжительность графиков отключения света в Черниговской области на 22 августа будет зависеть от конкретного адреса и участка электросети, где будут проводиться запланированные работы. Желательно заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства. Также следует учесть время обесточивания при планировании бытовых дел, требующих использования электроприборов.

По обнародованной информации АТ «Черниговоблэнерго», плановое ограничение в субботу предусмотрено в городе Остер. Здесь по отдельным адресам электроснабжения планируется ограничить с 09:00 до 18:00. В список адресов, попавших под плановые ограничения, вошли улицы:

А.О. Грановського — 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9

Воскресенська — 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А, 4, 6, 8

Коцюбынського — 27

Левка Лукяненка — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 8

Мыру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежности — 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 5, 6, 7, 8, 9

Ярослава Мудрого — 100, 102, 104, 106, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98

Также электроснабжение по отдельным адресам планируется ограничить в населенном пункте Мена с 08:00 до 19:00. Обесточение будут касаться отдельных домов на улицах:

1-й Польовый — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 2а, 15а

1-й Просужого — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

2-й Европейськый — 5, 7

2-й Польовый — 2, 4, 6, 7, 9, 23

2-й Просужого — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1а

3-й Просужого — 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 24а

Андрейченка Максыма — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 38а

Армийська — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1д, 1І, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 7а, 1/1, 25а, 58а

Банкова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 9а

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 24а

Весняный — 1, 2

Героив АТО — 1, 5, 7, 9, 13, 1А, 3А, 9А

Гетьмана Мазепы — 3

Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29

Гетьманська — 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102в, 102а, 102, 104, 106а, 106, 108, 110, 114а, 114, 116, 116А, 118, 118а, 120а, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 91а

Гимназийна — 5

Грыгория Кочура — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 2а, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 103, 105, 107, 109, 10а, 16а, 18А, 49а

Европейська — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 7а, 8а

Европейськый — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Козацька — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 2а, 16а

Левка Сымыренка — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17а

Молодижна — 16, 18

Набережна — 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Набережный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Олеся Гончара — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 3а, 19в, 25а

Пищанивська — 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103а, 103, 10а, 10б, 15а, 18а, 26а, 52А, 53а, 56а, 57а, 57б, 63а, 65а, 65б, 93а

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 58, 60, 34а

Поштовый — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 10а

Прыозерна — 2, 3, 4, 5

Просужого — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 72, 74, 33а, 69а

Робитныча — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 39а, 60а, 79а, 80а

Робитнычый — 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 20, 22, 3а, 5а

Романа Ратушного — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 25а

Сергия Тытаренка — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 6а, 16а, 20а, 27а, 27б, 31а, 3/6, 4/1, 41А, 45а, 47а, 47б, 47в, 47г, 47д, 47ж, 47з, 47и, 49а, 53А, 55а, 6/28, 6/5, 6/64

Сиверськый шлях — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 26, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3А, 40, 42, 44, 46, 50, 44а, 48А

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15е, 15ж, 15з, 15и, 15л, 15м, 15н, 15о, 16а, 16б, 16в, 19а, 21а, 30а, 34а, 34б, 34в, 34г, 34д, 36в, 37А, 39а, 39б

Сонячный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

Чернигивськый шлях — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 5А, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 11/2, 11/1, 116, 15а, 18/4, 18/3, 69а, 85А, 85в, 98А

Шкильна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 4а, 24а

Шкильный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а

Щаслывый — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 1а, 21, 23

Ярослава Смецького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 17а, 21а, 47а.

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