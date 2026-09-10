Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 11 по 17 сентября показывает резкую смену температуры: сначала воздух прогреется до +26°, а уже через несколько дней столбики термометров опустятся до +18°. Синоптики также предупреждают о возможных осадках во вторник.

свежий прогноз погоды с дождями на неделю накануне уже предупреждал днепропетровцев о неустойчивой погоде, и новая неделя с 11 по 17 сентября принесет еще одно испытание — резкий перепад температуры почти на восемь градусов.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +18° до +26°, а ночью воздух будет охлаждаться до +14°...+17°.

В пятницу, 11 сентября, в Днепропетровской области ожидается облачная погода с прояснениями, воздух днем прогреется до +25°, а ночью охладится до +15°. Осадков не прогнозируют.

В субботу, 12 сентября, тепло удержится на отметке +26° днем — это будет самый теплый день недели. Ночью термометры покажут +14°. Облачность — с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 13 сентября, днем также ожидается +26°, а ночью немного теплее, чем накануне, — +17°. Небо останется облачным с прояснениями, дождя не прогнозируют.

В понедельник, 14 сентября, воздух прогреется уже лишь до +22°, ночью — до +16°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 15 сентября, столбики термометров опустятся до +20° днем, ночью — до +16°. В этот день небо будет облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 16 сентября, температура удержится на отметке +18° — это самый прохладный день недели. Ночью ожидается +16°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 17 сентября, воздух прогреется до +21° днем, ночью — до +16°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 12 сентября, с максимумом +26°, а самым прохладным — среда, 16 сентября, с дневной температурой +18°. Перепад за неделю составляет 8°. Осадки прогнозируют только во вторник, 15 сентября.

Из-за резкого перепада температуры синоптики советуют жителям области заранее подготовить теплую одежду на вторую половину недели — это особенно касается людей пожилого возраста и детей. Во вторник, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

Ранее Politeka сообщала, что днепропетровскую область накроет бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 9 по 15 сентября.

Также Politeka сообщала, что прогноз погоды на неделю 8–14 сентября в днепропетровской области: синоптики предупредили о резком перепаде температуры.

Как сообщала Politeka, погода резко изменится: синоптики дали на неделю в днепропетровской области с 6 по 12 сентября.