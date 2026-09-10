Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 11 по 17 сентября показывает, что регион ожидают дожди сразу на протяжении пяти дней, а максимальная температура воздуха днем составит +24°.

предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал о неустойчивой погоде, и новая неделя подтверждает эту тенденцию: Харьковскую область ожидают дожди сразу на протяжении пяти дней, а перепад дневных температур достигнет 6°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +18° до +24°, а ночные — от +11° до +16°.

В пятницу, 11 сентября, воздух прогреется до +24° днем, ночью же температура опустится до +16°. Небо будет малооблачным, но синоптики уже прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 12 сентября, максимум составит +22°, а ночью столбики термометров опустятся до +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 13 сентября, днем температура удержится на отметке +19°, а ночью — +14°. Облачно с прояснениями, и в этот день снова возможны осадки.

В понедельник, 14 сентября, воздух прогреется до +21° днем, ночная температура составит +12°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 15 сентября, максимум днем опустится до +18° — это самый прохладный день недели, ночью же — +15°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В среду, 16 сентября, температура днем удержится на отметке +18°, ночью — +14°. Облачно с прояснениями, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 17 сентября, воздух прогреется до +21° днем, а ночью опустится до +14°. Переменная облачность, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 11 сентября, с дневным максимумом +24°, а самым прохладным — вторник, 15 сентября, когда днем будет лишь +18°. Общий перепад температур за неделю составит 6°. Осадки прогнозируют в пятницу, 11 сентября, в воскресенье, 13 сентября, во вторник, 15 сентября, в среду, 16 сентября, и в четверг, 17 сентября.

Поскольку дожди ожидаются почти каждый день, жителям Харьковской области стоит иметь при себе зонт и обувь, устойчивую к влаге. Водителям следует быть особенно осторожными на дороге из-за возможного ухудшения видимости и скользкой поверхности.

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