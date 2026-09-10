Графики отключения света в Чернигове на 11 и 12 сентября опубликовали энергетики — из-за плановых работ на сетях часть города останется без электроэнергии.

Графики отключения света в Чернигове 11 и 12 сентября предусматривают, что в оба дня с 08:00 до 20:00 без света будут дачное товарищество «Лелека» (дома 15, 16, 17, 21, 26, 27), улица Набережная (2, 31, 33) и Первая Набережная (21, 41, 45, 47, 49, 45А).

Отдельно 11 сентября с 09:00 до 17:00 из-за технического обслуживания обесточат большой перечень улиц: 1-й танковой бригады (2, 8), Березовая (29–46), Белоусская, Борщева, Вадима Модзалевского, Весенняя (почти все дома 1–66), Вишневая, Волковича, Элеваторная, Забаровская, Заньковецкой, Ивана Выговского, Кибальчича, Киевская (93–131), Кольцевая, Космонавтов (20), Котляревского (25), Левка Лукьяненко, Леонида Пашина, Липинского, Михаила Грушевского, Новая, Одесская (18), Алексея Сенюка, Памятная.

Также в графике на четверг — улицы Победы (110–162), Первомайская, Северная (61), Северный (1–16), Подлесная, Подусовская (27), Проектная, Романа Бжеского, Садовая, Соловьиная, Сосновая, Спортивная, Стародубского полка, Староказарменная, Степана Бандеры (2), Степная, Степовая, Теробороны, Транспортная, Трудовая, Харьковская (9) и Яловщина.

В компании напоминают, что графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию об отключениях можно проверять на официальном сайте «Черниговоблэнерго» в разделе об отключениях электроэнергии.

Как подготовиться к отключениям

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, сделать запас воды, а также проверить исправность фонариков и свечей. Жителям дачного товарищества «Лелека» стоит учесть, что свет будут отключать два дня подряд — с 08:00 до 20:00.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки: энергетики предупредили о графиках отключения света в Черниговской области 9 и 10 сентября.

Также Politeka сообщала, почти весь день без электричества: опубликованы графики отключения света в Черниговской области с 4 по 6 сентября.