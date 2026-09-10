Графики отключения света в Черкасской области на неделю продолжают действовать: на 11 сентября энергетики обнародовали обновлённый список адресов, где временно не будет электроэнергии. Сообщает Черкасиобленерго.

В четверг, 11 сентября, плановые работы на сетях затронут областной центр, город Умань, а также сёла Домантово и Пугачёвка. Все отключения — плановые, связанные с ремонтом и обслуживанием электросетей.

Черкассы: какие улицы останутся без света 11 сентября

В Черкассах электроэнергию будут отключать с 09:00 до 16:00. Под отключение попадают пять улиц: И. Гонты (дома 100–201), Добровольческих батальонов (153–202), Праведницы Шулежко (166–221), С. Петлюры (175–216) и М. Грушевского (170–214).

Умань и сёла области

В Умани свет будут отключать с 08:00 до 17:00. Без электроэнергии останутся улицы Костельная, М. Грушевского, А. Кизила, Потоцкого, Защитников Украины, Европейская, а также переулки М. Аркаса и Озёрный.

В селе Домантово с 08:00 до 17:00 обесточат улицы Криворучко, Победы и Школьную.

В Пугачёвке с 08:00 до 17:00 под плановые работы попадают улицы Гранитная, Свято-Троицкая, Мира, Т. Шевченко, Полевая, Дружбы, Школьная, а также переулки Свято-Троицкий, Бобкова, Дружбы и Школьный.

Энергетики обращают внимание, что часть ранее анонсированных отключений отменена. Поэтому окончательный список адресов и часов может отличаться от предыдущих публикаций.

Как узнать актуальный график

Проверить, попадает ли ваш адрес под отключение, можно на официальном сайте Черкассыоблэнерго в разделе «Отключения»: cherkasyoblenergo.com/off. Актуальный список обновляется непосредственно перед началом работ.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черкассах 10 и 11 сентября: обнародован список адресов и время.

Также Politeka сообщала, зарядите павербанки: энергетики сообщили графики отключения света в Черкассах с 8 по 10 сентября.