Графики отключения света в Кировоградской области 11 и 12 сентября касаются плановых технических работ в Кропивницком.

Графики отключения света в Кировоградской области на этой неделе продолжают действовать — в Кропивницком 11 и 12 сентября энергетики проведут плановое техническое обслуживание электросетей. Об этом сообщает «Кировоградоблэнерго».

В рамках этих графиков отключения света в Кировоградской области 11 и 12 сентября с 08:00 до 17:00 без электроснабжения временно останутся жители переулка Санаторного (дома 14/2, 16/1, 18, 19, 20/2, 21, 22/1, 23, 26/2, 27, 27а, 28/1, 29/7, 31, 33, 38, 53, 53А), улицы Николая Михновского, 93, улицы Светланы Барабаш (20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 41, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47), улицы Дорогого Семена (13–28) и переулка Гурбенского (2, 3, 4/13, 5).

В те же часы отключения затронут переулки Санаторный 1-й, 2-й, 3-й, переулок Луньовский, 11, переулок Профилакторный (9, 11), а также улицы Гурбенскую (1/14–35), Садовую (90–143) и Бобринецкий шлях (58/49, 60/32).

Кроме того, 11 сентября с 09:00 до 16:00 работы запланированы в переулке Херсонском (49б, 54–63), в тупике Весеннем (4, 5, 8, 10), на улицах Полтавской (69а, 71, 73, 81), Евгения Маланюка, 21-а, Чернобаевской (60–75а), в переулке Юрия Дарагана (26–37), а также на улицах Херсонской, Олеся Гончара, Дмитрия Чижевского, Крымской, Марии Примаченко, 5, в переулках Черняховском, Коротком (16) и Веселом и на улице Десантников.

Что стоит знать жителям

Энергетики подчеркивают, что речь идет о плановом техническом обслуживании, а не об аварийных отключениях, поэтому работы могут завершиться раньше указанного времени. «Кировоградоблэнерго» советует заранее зарядить телефоны, павербанки и другую технику, а также не касаться проводов и не пытаться самостоятельно устранить неисправности. Актуальный график на каждый день можно проверить на официальном сайте компании kiroe.com.ua.

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