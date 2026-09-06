Подорожание продуктов во Львовской области больше всего отразилось на стоимости винограда и живого карпа, тогда как свинина выросла умереннее.

Подорожание продуктов во Львовской области сразу охватило несколько категорий продовольствия, сообщает Politeka.

Заметнее всего за анализируемый период поднялась стоимость фрукта, тогда как мясной сегмент продемонстрировал более сдержанную динамику.

Средняя стоимость винограда составляет 324 грн за килограмм. В начале периода показатель был на уровне 262,70. Следовательно, разница достигла 61,30 за кг.

При этом цена оставалась стабильной на уровне 324 гривен в течение большей части отслеживания. В июле средний показатель в магазинах составил 269,78. В частности, в Metro товар стоил 207,90, а в Megamarket – 331,67.

Живой карп сейчас стоит в среднем 299,50 грн за килограмм. В начале сравнительного периода его средняя цена составила 265.

Таким образом, прирост составил 34,50 гривны или около 13%. В то же время, в течение большей части последних недель показатель оставался неизменным.

В Megamarket килограмм живого карпа продают по 299,50 грн. Предыдущий среднемесячный уровень этой сети составил 274,20.

Средняя стоимость свинины для шашлыка составляет 244,47 гривны за килограмм. В начале сравнения показатель был равен 237,57. Разница - 6,90.

В то же время, между торговыми сетями сохраняется существенный разрыв. У Novus килограмм можно приобрести за 199 грн, у Auchan – за 234,90, а в Megamarket – за 299,50.

Предыдущий среднемесячный уровень в четырех сетях составил 249,69 грн. Самую низкую цену тогда фиксировали в Metro – 217,36, самую высокую – у Novus на уровне 274,33.

Подорожание продуктов во Львовской области больше всего отразилось на стоимости винограда и живого карпа, тогда как свинина выросла умереннее.

Общая картина свидетельствует о неравномерном изменении стоимости продовольствия. Наибольший прирост зафиксирован во фруктовой категории, второе место занял карп, а свинина продемонстрировала наименьший рост. В то же время, разногласия между сетями показывают, что конечная сумма покупки зависит не только от общей рыночной тенденции, но и от конкретного магазина.

Источник: Минфин

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