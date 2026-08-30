Перерасчет пенсии с 1 сентября в Днепропетровской области зависит не только от факта работы после ухода на заслуженный отдых.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Днепропетровской области для работающих получателей зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и времени, прошедшего после назначения или предварительного пересмотра выплаты, сообщает Politeka.

Если человек после выхода на пенсию продолжил официально работать и накопил не менее 24 месяцев стажа, его выплату могут пересмотреть. Основой для расчета остается заработок, по которому раньше определяли размер средств.

При определенных условиях в расчет позволяют включить доход, полученный уже после назначения выплаты. Такой вариант применяют, если он выгоднее для получателя.

Когда после предварительного назначения или пересмотра накоплено менее 24 месяцев стажа, повторный расчет производят не ранее чем через два года.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Предусмотрен автоматический ежегодный пересмотр без подачи заявления. Он касается тех, кто на начало марта соответствующего года приобрел необходимый страховой стаж или после предварительного назначения прошло по меньшей мере два года.

Если гражданин самостоятельно обращается за пересмотром, важно учитывать дату представления документов. Заявление, поданное до 15 числа включительно, дает право нового размера с первого числа текущего месяца. Позже обращение переносит начало выплаты на следующий месяц.

Работающим гражданам повышения, связанные с изменением прожиточного минимума, проводятся уже после прекращения трудовой деятельности.

О трудоустройстве или увольнении необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Это позволяет своевременно определить право на доплаты и надбавки, предусмотренные исключительно для неработающих получателей.

В частности, дополнительные средства могут назначаться неработающим пенсионерам, удерживающим детей до 18 лет. Несвоевременное уведомление об изменении статуса может привести к неправильной выплате и необходимости возврата излишне начисленных средств.

Итак, перерасчет пенсии с 1 сентября в Днепропетровской области зависит не только от факта работы после выхода на заслуженный отдых. Важным остается страховой стаж, заработок, дата предварительного пересмотра и своевременность представления необходимых документов.

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