Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье назначается при соответствии заявителя и недвижимости установленным требованиям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предусмотрена в рамках программы поддержки владельцев поврежденной недвижимости и внутри перемещенных лиц, сообщает Politeka.

В Запорожье и области реализуют проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Инициатором выступает благотворительный фонд «Каритас» при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Программа рассчитана на владельцев квартир и частных домов, пострадавших в результате боевых действий. Отдельно предусмотрена поддержка переселенцев, которым необходимо улучшить бытовые условия.

Участникам могут компенсировать небольшой или средний ремонт. Для ВПЛ также доступна модернизация помещения.

За полученные средства можно заменить окна или двери, отремонтировать крышу, потолок, внутреннюю электропроводку, водоснабжение и другие поврежденные части дома.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье назначается при соответствии заявителя и недвижимости установленным требованиям.

Повреждение должно возникнуть из-за боевых действий после начала полномасштабного вторжения. Дом или квартира должны располагаться на территории Запорожской области, при этом объект должен быть на безопасном расстоянии от линии боевого столкновения.

Подать заявку может непосредственный владелец недвижимости. Важно, чтобы на восстановление этого объекта раньше не выделяли средства из государственных или благотворительных программ.

Ремонт можно организовать самостоятельно за полученное финансирование или поручить работе строительной компании.

При отборе предпочтение отдается домохозяйствам с низким уровнем дохода и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Среди приоритетных категорий — семьи, лишившиеся основного источника заработка, семьи с детьми, беременными женщинами, многодетные родители и одинокие опекуны.

Также учитывается наличие инвалидности, тяжелых или хронических заболеваний. Особое внимание уделяют одиноким пожилым людям и семьям, где проживают пожилые граждане без должной поддержки близких.

Для регистрации необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на поврежденный дом или квартиру. Обратиться на участие может только владелец соответствующего объекта.

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