Подорожание продуктов в Одесской области наиболее заметно проявилось в стоимости живого карпа и репчатого лука, в то время как свиная грудинка подорожала значительно более умеренно, сообщает Politeka.

Высокая средняя стоимость среди приведенных позиций приходится на рыбу. Килограмм живого карпа сейчас оценивают в 299,50 грн . Для сравнения, ранее средний показатель составил 274,20. Таким образом, разница составила 25,30 .

В продаже этот товар представлен в Megamarket, где цена составляет 299,50 гривен за килограмм.

Существенное изменение коснулось и овощного сегмента. Средний уровень стоимости репчатого лука составляет 33 грн за килограмм . В Megamarket ее продают за 36, а в Novus – за 29,99.

По сравнению с предыдущим показателем разница составляет 13,11 гривен . Это одно из самых заметных движений среди представленных позиций.

Средняя стоимость килограмма свиной грудинки в настоящее время составляет 207,47 грн . В разных торговых сетях ценники отличаются: от 199 у Novus до 219 у Megamarket.

У Auchan за аналогичный объем просят 204,90 гривны, а Metro установило цену на уровне 206,96.

Для сравнения, предыдущий средний показатель составил 203,58 грн. Следовательно, прирост составил всего 3,89 , что значительно меньше, чем в случае с рыбой или луком.

Общая картина свидетельствует о неодинаковой динамике в отдельных категориях. Ощутимее изменился ценник на карпа — плюс 34,50 по сравнению с начальным уровнем наблюдения.

Лук также продемонстрировал заметное колебание. Ее текущая средняя стоимость составляет 33 гривны, хотя за период наблюдались значительные изменения показателя.

Подорожание продуктов в Одесской области поэтому нельзя назвать равномерным: отдельные позиции прибавили в цене существенно, в то время как другие изменились всего на несколько гривен.

Для покупателей это означает, что конечная сумма будет зависеть не только от выбранного товара, но и конкретной сети. Разница между торговыми точками в случае мяса составляет около 20 грн. за килограмм, поэтому сравнение цен перед покупкой может заметно повлиять на затраты.

Источник: Минфин

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