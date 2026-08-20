Подорожание продуктов в Одесской области к середине августа наиболее заметно в категории рыбы и овощей, сообщает издание Politeka.net.

По данным на 19 августа, живой карп за месяц прибавил 34,50 грн за килограмм, а репчатый лук — 6 грн. Стоимость свиных ребер изменилась гораздо меньше.

На мясном рынке средняя цена килограмма свиных ребер сейчас составляет 231,47 грн . Дешевле всего из приведенных предложений товар продает Auchan — за 215,90 грн.

У Novus ценник достигает 239 грн, а в Megamarket - 239,50 грн. Таким образом, разница между самым низким и высоким предложением составляет 23,60 грн за килограмм.

Для сравнения, средний показатель за июль составил 230,22 грн . Следовательно, за период с 12 июля средняя стоимость выросла всего на 1,83 грн . После 23 июля показатель удерживается на уровне 231,47 грн.

Лук дорожает, но цены разнятся

Репчатый лук показывает более заметную динамику. Средняя стоимость килограмма 12 августа составляет 37,50 грн .

При этом покупателям следует обращать внимание на конкретный магазин. В Megamarket килограмм стоит 45 грн, тогда как в Novus – 29,99 грн. Разница составляет более 15 грн.

В июле средний показатель был на уровне 31,50 грн . Следовательно, за месяц продукт прибавил 6 грн , или около 19%.

В то же время в последние недели ценник существенно колебался. 3 августа он опускался до 19,89 грн., но уже 5 числа поднялся до 41,50 грн. По состоянию на показатель составляет 37,50 грн.

Карп добавил больше всего

Самая ощутимая смена зафиксирована среди рыбы. Живой карп в Megamarket стоит 299,50 грн за килограмм .

В июле среднемесячная цена составила 274,20 грн. За месяц прирост достиг 34,50 грн , то есть примерно 13%.

Основное изменение произошло еще 24 июля. Тогда средний показатель вырос с 265 до 299,50 грн. и после этого оставался стабильным до 19 августа.

Таким образом, подорожание продуктов в Одесской области происходит неравномерно. Самыми стабильными остаются свиные ребра, тогда как лук демонстрирует заметные колебания, а живой карп показал наибольший прирост за месяц.

Для потребителей разница между торговыми сетями также остается важной: даже при одинаковом товаре конечная сумма в чеке может отличаться на десятки гривен. Все приведенные показатели актуальны по состоянию на 19 августа 2026 года .

Источник: Минфин

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.