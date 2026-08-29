Перерасчет пенсии с 1 сентября в Винницкой области не означает автоматического повышения всех граждан.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Винницкой области будет зависеть не с самого начала осени, а от наличия необходимого страхового стажа и даты предварительного назначения или изменения выплат, сообщает Politeka.

Для продолжающих работать пенсионеров предусмотрен отдельный механизм пересмотра выплат. Если после назначения или предварительного изменения выплаты человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, его пенсию могут перечислить.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

В то же время учитываются не только отработанные периоды. При определенных условиях в расчет берут заработок, полученный уже после выхода на заслуженный отдых. Пенсионер может оставить предварительную базу дохода или выбрать вариант, который даст более выгодный результат.

Если после предварительного назначения прошло менее двух лет и дополнительного стажа еще недостаточно, автоматическое изменение выплаты не производится. Просмотр возможен после достижения требуемого срока.

Ежегодный автоматический перерасчет для работающих граждан Пенсионный фонд производит с 1 апреля, если на 1 марта выполнены установленные условия по стажу. Поэтому сама дата 1 сентября не является основанием для такого пересмотра.

Важно также сообщать Пенсионному фонду о трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней. Это необходимо, поскольку отдельные доплаты и надбавки предусмотрены для неработающих получателей выплат.

Таким образом, перерасчет пенсии с 1 сентября в Винницкой области не означает автоматического повышения всех граждан: право на изменение суммы определяют индивидуально, в зависимости от стажа, работы и действующих условий пенсионного обеспечения.

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