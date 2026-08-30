Перерасчет пенсии с 1 сентября в Хмельницкой области зависит от конкретных обстоятельств получателя, а не только от календарной даты.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Хмельницкой области не предусматривает автоматическое повышение для всех получателей выплат, сообщает Politeka.

Для работающих граждан пересмотр зависит от приобретенного страхового стажа и времени, прошедшего после предварительного назначения или перерасчета.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Если после оформления выплат человек продолжил трудовую деятельность и накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсию могут пересмотреть. При расчете учитывают заработок, на основе которого уже определили сумму, а по целесообразности также доход, полученный во время дальнейшей работы.

Если дополнительный стаж менее двух лет, повторный пересмотр возможен не ранее чем через 24 месяца после предварительной процедуры.

Для тех, кто отвечает установленным требованиям, Пенсионный фонд производит автоматическое изменение выплат ежегодно с 1 апреля. Речь идет о лицах, которые до 1 марта приобрели необходимый стаж или с момента предварительного назначения прошло не менее двух лет.

Отдельно предусмотрен порядок для подающих заявление самостоятельно. Если документы поступают в 15 числа включительно, новый размер устанавливают с первого дня соответствующего месяца. По обращению после 15-го - с начала следующего месяца.

Важно своевременно сообщать Пенсионному фонду о трудоустройстве или увольнении. Сделать это нужно в течение 10 дней, поскольку статус занятости влияет на право отдельных доплат и повышения.

В частности, некоторые надбавки назначаются только неработающим пенсионерам. Потому перерасчет пенсии с 1 сентября в Хмельницкой области зависит от конкретных обстоятельств получателя, а не только от календарной даты.

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