В Запорожье городская комиссия согласовала государственную компенсацию на ремонт поврежденного обстрелами жилья еще 181 владельцу — им выплатят более 15,5 миллиона гривен.

Отключения света в Запорожье 27 и 28 августа уже анонсированы, однако для владельцев поврежденного обстрелами жилья есть и хорошая новость: городская комиссия согласовала государственную компенсацию на ремонт еще 181 запорожцу. В общей сложности этим людям выплатят более 15,5 миллиона гривен.

Решение приняли на очередном заседании городской комиссии по вопросам начисления компенсации владельцам государственной помощи на ремонт поврежденного российскими обстрелами жилья, которое состоялось в четверг, 20 августа. Как сообщает Запорожский городской совет, согласованная сумма для этих 181 владельцев составляет 15 501 666 гривен.

Сколько денег уже выплатили

Всего в Запорожье с начала работы комиссии государственную компенсацию согласовали 8365 владельцам жилья на общую сумму 687 845 464 гривны. На сегодня 7552 владельцам помощь уже начислена — они получили 619 330 939 гривен.

Кто может рассчитывать на выплату

Программа «єВідновлення» продолжает работать. Воспользоваться ею могут владельцы жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, в частности жители домов, пострадавших недавно. Деньги предоставляют именно на ремонт поврежденного жилья, а для полностью разрушенного жилья действует отдельная процедура компенсации.

Как оформить помощь

Заявку на компенсацию подают через приложение «Дія» или через ЦНАП. Владелец сообщает о повреждении жилья, после чего комиссия проводит обследование и определяет сумму выплаты. Средства поступают на специальный счет, и их можно потратить только на строительные материалы и ремонтные работы.

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