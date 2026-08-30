Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 31 августа по 6 сентября опубликовали энергетики: плановые отключения затронут десятки улиц Чернигова, поэтому жителям стоит заранее зарядить телефоны и пауэрбанки.

Графики отключения света в Черниговской области на новую неделю снова обновились — плановые отключения в областном центре будут продолжаться в дневные часы. Как сообщает Черниговоблэнерго, свет будут отключать из-за ремонтных работ на сетях, поэтому жителям стоит заранее подготовиться.

Обновленные графики отключения света в Черниговской области на неделю с 31 августа по 6 сентября касаются города Чернигова. Согласно опубликованному перечню, 31 августа электроэнергии не будет с 6:00 до 17:00, а 1–4 сентября — с 8:00 до 17:00.

31 августа: с 6:00 до 17:00

1-й Заречный, 2-й Заречный, Белоусская, Рябиновая, Дачное товарищество Лелека, Дёшина, Забаровский, Запрудная, Заречная, Ивана Мазепы, Киинская, Кулиша, Малиновая, Мурахтова, Набережная, Новая, Павловская, Первая Набережная, Полянская, Садовая, Соловьиная, Соловьиный, Степной, Степная, Ушинского, Василия Стуса, Гончая, Вторая Набережная, Победы, Стриженский, 3-я Полесская, Андреевская, Балицкого, Вячеслава Черновола, И. Багряного, Княжая, Князя Чёрного, Казацкая, Мира, Михаила Комочкова, Народного руха, Защитников Чернигова, Алексея Флёрова, Пирогова, Рапопорта, Святониколаевская, Шевченко.

1 сентября: с 8:00 до 17:00

Дачное товарищество Лелека, Набережная, Первая Набережная, 1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Алексеева, Билевич Елены, Белоусская, Виктора Костарчука, Глуховская, Гончая, Городнянская, Громадская, Элеваторная, Забаровский, Кибальчича, Киевская, Киинская, Княжая, Князя Чёрного, Казацкая, Коммунальная, Коммунальный, Корюковская, Кукушанка, Леонида Каденюка, Любечская, Мира, Михаила Грушевского, Молчанова, Мстиславская, Народного руха, Новая, Александра Лазаревского, Александра Самийленко, Алексея Сенюка, Опанаса Шафонского, Первомайская, Приветная, Ремзаводская, Репина, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садовая, Святониколаевская, Седневская, Седневский, Соловьиная, Соловьиный, Сосновая, Степной, Степная, Трудовая, Украинская, Шевченко, Юрия Мезенцева.

2 сентября: с 8:00 до 17:00

Дачное товарищество Лелека, Набережная, Первая Набережная, 1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Белоусская, Гетмана Полуботка, Глуховская, Городнянская, Громадская, Дмитрия Самоквасова, Элеваторная, Забаровский, Ивана Богуна, Киинская, Княжая, Князя Чёрного, Казацкая, Корюковская, Кукушанка, Леонида Каденюка, Любечская, Мира, Молчанова, Народного руха, Новая, Остапа Вишни, Первомайская, Приветная, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садовая, Святониколаевская, Седневская, Седневский, Соловьиная, Соловьиный, Степной, Степная, Трудовая.

3 сентября: с 8:00 до 17:00

Дачное товарищество Лелека, Набережная, Первая Набережная, 1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Белоусская, Вокзальный, Глуховская, Городнянская, Громадская, Элеваторная, Жабинского, Забаровский, Защитников Украины, Киинская, Княжая, Князя Чёрного, Казацкая, Корюковская, Кукушанка, Левка Лукьяненко, Леонида Каденюка, Любечская, Мира, Молчанова, Народного руха, Новая, Первомайская, Приветная, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садовая, Святониколаевская, Седневская, Седневский, Соловьиная, Соловьиный, Степной, Степная, Трудовая, Шевченко.

4 сентября: с 8:00 до 17:00

Дачное товарищество Лелека, Набережная, Первая Набережная, 1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Белоусская, Глуховская, Городнянская, Громадская, Элеваторная, Забаровский, Княжая, Князя Чёрного, Казацкая, Корюковская, Кукушанка, Леонида Каденюка, Любечская, Межевая, Мира, Молчанова, Народного руха, Новая, Александра Мациевского, Первомайская, Приветная, Промышленная, Спасателей, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садовая, Святониколаевская, Седневская, Седневский, Соловьиная, Соловьиный, Степана Подобайло, Степной, Степная, Трудовая, Шевченко.

Что делать жителям во время отключений

На период отключений энергетики советуют заранее зарядить телефоны, пауэрбанки и фонарики, а также подготовить запас воды. Если свет в вашем доме отсутствует дольше заявленного графика, следует обращаться в кол-центр «Черниговоблэнерго».

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