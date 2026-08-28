Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 29 августа по 4 сентября показывает, что максимум воздуха днем достигнет +29° во вторник, 1 сентября, а к концу недели столбики термометров опустятся до +20°, к тому же синоптики прогнозируют осадки в последние три дня.

предыдущий прогноз погоды для Харьковщины предупреждал о непогоде еще накануне, и новые данные это подтверждают: неделя с 29 августа по 4 сентября в Харьковской области начнется теплом, а завершится прохладой и осадками. По обновленному прогнозу, максимум воздуха днем достигнет +29° во вторник, 1 сентября, а уже в пятницу, 4 сентября, температура опустится до +20°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели в Харьковской области будут колебаться от +20° до +29°, а ночные — от +14° до +18°.

В субботу, 29 августа, воздух днем прогреется до +26°, а ночью похолодает до +14°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 30 августа, температура днем останется на отметке +26°, ночью — +14°. Облачность ожидается переменная, с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 31 августа, столбики термометров поднимутся до +28° днем и +15° ночью. Облачность переменная, дождя не будет.

Во вторник, 1 сентября, в Харьковской области ожидается самый теплый день недели: днем до +29°, ночью до +17°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 2 сентября, дневная температура удержится на отметке +29°, ночью воздух охладится до +18°. Небо будет малооблачным, но синоптики уже прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 3 сентября, воздух днем прогреется лишь до +23°, ночью — до +18°. Облачность переменная, возможные осадки сохранятся.

В пятницу, 4 сентября, столбики термометров опустятся до +20° днем и +17° ночью. Небо затянут облака, синоптики прогнозируют осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 1 сентября, с температурой +29°, а самым прохладным — пятница, 4 сентября, когда воздух прогреется лишь до +20°. Перепад температур за неделю составляет 9°, а осадки синоптики прогнозируют в среду, четверг и пятницу — 2, 3 и 4 сентября.

В теплые дни в начале недели, когда воздух прогревается до +28-29°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. А с приближением дождей в середине и в конце недели стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем — дорога может стать скользкой.

Ранее Politeka сообщала, прогноз погоды на неделю в харьковской области с 27 августа по 2 сентября: какие сюрпризы подготовило лето напоследок.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о стремительном изменении температуры: прогноз погоды на неделю в харьковской области с 26 августа по 1 сентября.

Как сообщала Politeka, подорожание продуктов в харьковской области: эксперты сделали прогноз по дефициту картофеля.