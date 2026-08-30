С 1 сентября поездка между Каменским и Днепром подорожает до 90 гривен. Это уже третье повышение тарифа на этом маршруте за последний год.

Подорожание проезда в Днепропетровской области продолжается — уже с 1 сентября поездка между Каменским и Днепром будет стоить 90 гривен.

О новом тарифе 28 августа сообщил региональный портал DMKD.DP.UA. Это уже третье повышение стоимости проезда на этом направлении за последние 12 месяцев.

Почему тариф снова растет

Среди вероятных причин подорожания называют экономические факторы: удорожание топлива и увеличение эксплуатационных расходов транспортных предприятий, обслуживающих маршрут.

Один из самых загруженных маршрутов области

Направление Каменское — Днепр считают одним из самых загруженных в регионе. Оно ежедневно обеспечивает сообщение для сотен пассажиров, которые ездят между двумя промышленными центрами области на работу и по личным делам.

Что изменится для пассажиров

Для тех, кто регулярно пользуется этим маршрутом, новая цена в 90 гривен означает заметный рост расходов на ежедневные поездки. Поскольку тариф повышают уже в третий раз за год, пассажирам стоит заранее закладывать большие суммы на транспорт, особенно когда приходится ездить ежедневно в обе стороны.

Новый тариф начнет действовать с 1 сентября 2026 года — именно с этого дня поездка между Каменским и Днепром обойдется в 90 гривен.

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