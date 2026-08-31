Дефицит продуктов в Запорожье стал заметным после серии российских ударов по логистическим центрам — с полок исчезают молочка, мясо и охлажденные товары, а цены уже этой осенью могут пойти вверх.

Гуманитарная помощь в Запорожье остается актуальной, однако теперь жители сталкиваются с новым вызовом — временным дефицитом продуктов в супермаркетах после массированных атак РФ на логистическую инфраструктуру.

Как сообщает РБК-Украина, Запорожская область оказалась среди наиболее уязвимых регионов. Уничтоженный в июне распределительный центр сети АТБ в Днепре обеспечивал более 300 магазинов в Днепропетровской и Запорожской областях. Компании удалось перестроить маршруты, но этот пример показывает, насколько большая территория может зависеть от одного логистического узла.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объясняет: физического дефицита продовольствия в Украине нет — страна производит в 3-4 раза больше продукции, чем потребляет. Основная проблема — разрушенная логистика. «То, что раньше могло занять 24-72 часа, сегодня может занимать до недели», — отмечает эксперт.

Какие продукты исчезают первыми

По словам руководителя аналитического отдела УКАБ Максима Гопки, в первую очередь с полок исчезают молочные продукты, охлажденное мясо и рыба, свежие овощи и фрукты, замороженная продукция и полуфабрикаты. Причина в том, что этим товарам нужна непрерывная холодовая цепь и частые поставки — в отличие от гречки, сахара или макарон, которые могут долго храниться на складе.

Исполнительный директор «Союза молочных предприятий Украины» Арсен Дидур добавляет: бизнес-модель ритейла была построена на работе через распределительные центры, а собственной логистики у производителей молочной продукции почти не было. «Поэтому это и видит сейчас население, эту нехватку на полках», — говорит Дидур.

Что будет с ценами

Максим Гопка прогнозирует, что из-за осложнения логистики молочные и мясные товары точечно могут подорожать на 5-10%. Денис Марчук допускает рост цен на молочку до 20% — в частности из-за сезонного фактора и дополнительных расходов на генераторы и дизтопливо. В то же время Арсен Дидур считает, что в сентябре молочная продукция подорожает в среднем на 3-5%.

Гречка, по прогнозу Минагрополитики, может прибавить в цене до 15% — со средних 75,17 грн/кг до более 85 грн/кг. Овощи борщового набора сейчас дешевеют благодаря сезонному урожаю: картофель стоит около 19 грн/кг, но в осенне-зимний период цены традиционно пойдут вверх.

Стоит ли скупать продукты про запас

Эксперты единодушны: массово скупать продукты не нужно. Ажиотажные закупки могут сами создать искусственный дефицит. Запаса максимум на две недели вполне достаточно — за это время логистические цепочки перестраиваются, и товар возвращается на полки. «Если откровенно посмотреть — прошло 10 дней после ударов, и полки снова наполняются той продукцией, которой физически не было», — резюмирует Денис Марчук.

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