В Сумской общине еще 9 переселенцев получат государственные выплаты на приобретение жилья. Всего в рамках программы обеспечения жильем ветеранов и ВПЛ в регионе уже выделили более 10 миллионов гривен.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Сумской области продолжает предоставляться — на этот раз еще 9 переселенцев из Сумской городской территориальной общины получат государственные выплаты на приобретение собственного жилья. Соответствующее решение приняли на очередном заседании комиссии по вопросам обеспечения жильем ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает газета «Ваш шанс», всего в Сумской городской совет поступило 256 заявлений от переселенцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По состоянию на конец августа 2026 года положительное решение уже приняли по 215 семьям. Общая сумма выделенных средств превысила 10 миллионов гривен.

Программа предусматривает предоставление денежной компенсации для приобретения жилья на вторичном рынке или для строительства нового. Размер выплаты рассчитывается индивидуально — в зависимости от количества членов семьи и нормативной стоимости квадратного метра в регионе. Для Сумской области этот показатель составляет около 22 тысяч гривен за квадратный метр.

Среди тех, кто уже воспользовался программой, — семьи ветеранов, участников боевых действий и внутренне перемещенные лица, потерявшие жилье в результате российской агрессии. Девять новых получателей уже в ближайшее время смогут выбрать себе жилье и заключить договор купли-продажи.

Как подать заявление на получение выплаты

Чтобы получить государственную денежную компенсацию на жилье, переселенцам и ветеранам необходимо обратиться в отдел учета и распределения жилой площади Сумского городского совета. Подать заявление можно лично по адресу: г. Сумы, ул. Горького, 21, кабинет 104.

К заявлению следует приложить: копию паспорта гражданина Украины, идентификационный код, справку внутренне перемещенного лица или удостоверение участника боевых действий, документы о составе семьи, а также справку об отсутствии в собственности жилья. Срок рассмотрения заявления составляет до 30 календарных дней с момента подачи полного пакета документов.

В Сумском городском совете подчеркивают, что программа финансируется за счет государственного бюджета и будет действовать до полного использования выделенных средств. Желающим рекомендуют не медлить с подачей документов.

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