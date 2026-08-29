За три недели августа из Донецкой области эвакуировалось 9,4 тысячи человек. Рассказываем, как работает процесс эвакуации, какую денежную помощь можно получить и как найти жилье на новом месте.

Бесплатное жилье для переселенцев в Сумской области становится все более актуальным — только за три недели августа из Донецкой области выехало 9,4 тысячи человек, что составляет почти десятую часть населения, остававшегося в регионе.

Из-за сложной ситуации с безопасностью обязательную эвакуацию объявили в пригородах Краматорска и Славянска. В прифронтовой Дружковке люди остались без света, воды и газа. Количество ударов дронов на оптоволокне, авиаударов и артиллерийских обстрелов только растет, что вынуждает жителей покидать родные дома.

Как сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на благотворительный фонд «Янголи Спасіння», ежедневно организация эвакуирует от 15 до 40 человек, в том числе маломобильных, которых вывозят специальным транспортом. С недавних пор из Краматорска и Славянска людей вывозят не автобусами, а легковыми автомобилями или небольшими бусами — это позволяет двигаться быстрее и не привлекать лишнего внимания.

«Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году эвакуация более рискованная и сложная. Те населенные пункты, в которых раньше можно было себя свободно чувствовать, тот же Краматорск и Славянск, на сегодняшний день уже не являются такими», — рассказал проектный менеджер фонда Тарас Кравец.

Как зарегистрироваться на эвакуацию

Желающие выехать могут сделать это на собственном транспорте или обратиться к волонтерам и местным администрациям. Для сельских жителей, большинство из которых — пенсионеры, источником официальной информации является староста. Для остальных работает call-центр по вопросам эвакуации населения Донецкой ОГА.

Позвонив по номеру call-центра, необходимо сообщить оператору фамилию, имя, отчество, возраст и адрес проживания. После этого представители госслужбы связываются с заявителями и назначают время эвакуации. Обычно выезд планируют на ближайшие дни.

С собой человек может взять столько вещей, сколько сможет самостоятельно нести — как правило, две-три сумки. Весь процесс — от выезда до транзитного центра и дальнейшего переезда на новое место — бесплатный.

Какую денежную помощь можно получить

Прибыв в транзитный центр (чаще всего это город Лозовая Харьковской области), эвакуированным предоставляют административную, медицинскую и психологическую помощь. Здесь же регистрируют на получение единовременной денежной выплаты в размере 12 300 гривен на каждого человека. До апреля 2026 года эта сумма составляла 10 800 гривен.

Выплата поступает не сразу — в зависимости от наличия средств у благотворительных организаций, деньги могут прийти в течение от одной недели до двух месяцев. Кроме единовременной помощи, эвакуированные также могут оформить ежемесячные выплаты как внутренне перемещенные лица: 3 000 гривен для лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для других категорий.

Как найти жилье на новом месте

В транзитном центре людям помогают с поиском жилья. Обычно предлагают комнату в общежитии в любой точке Украины — в том числе и в Сумской области. Выбрать и забронировать жилье можно самостоятельно на платформе «Поруч», где указаны описание и фото общежитий. У оператора можно уточнить, является ли проживание бесплатным или нужно ежемесячно выплачивать небольшую сумму.

Когда человек определился с местом проживания, ему помогают переехать эвакуационным поездом или автобусом. Важно: за эвакуацию в транзитный центр, а также за помощь в переезде на новое место проживания платить не нужно.

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