Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 30 августа по 5 сентября показывает, что самым теплым днем станет среда, 2 сентября, с температурой +28°, а в конце недели, в пятницу и субботу, возможны осадки и понижение температуры до +23°.

Как стало известно из прогноза погоды на границе августа и сентября, синоптики уже предупреждали о похолодании в Днепропетровской области, а новая неделя принесет днепропетровцам очередные изменения: тепло уступит место дождям.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, неделя с 30 августа по 5 сентября в Днепропетровской области пройдет с дневными температурами от +23° до +28°, а ночью воздух будет охлаждаться до +15…+18°.

В воскресенье, 30 августа, в Днепропетровской области ожидается +27° днем и +15° ночью, небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 31 августа, воздух прогреется до +26° днем, ночью столбики термометров опустятся до +15°, облачность — с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, днепропетровцев ожидает +27° днем и +15° ночью, небо будет малооблачным, дождя не будет.

В среду, 2 сентября, температура удержится на отметке +28° днем — это самый теплый день недели, ночью — +15°, малооблачно, без осадков.

В четверг, 3 сентября, днем +26°, ночью чуть теплее — +17°, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 4 сентября, воздух прогреется лишь до +25° днем, ночью +18°, небо облачное с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 5 сентября, столбики термометров опустятся до +23° днем — это самый прохладный день недели, ночью +16°, малооблачно, также возможны осадки.

Самым теплым днем в Днепропетровской области станет среда, 2 сентября, когда воздух прогреется до +28°, а самым прохладным — суббота, 5 сентября, с максимумом +23°. Перепад температур за неделю составляет 5°, а осадки синоптики прогнозируют в пятницу и субботу, 4 и 5 сентября.

Поскольку дневные температуры большую часть недели будут держаться на отметке +28°, днепропетровцам стоит пить больше воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца. В пятницу и субботу, когда возможны осадки, пригодится зонт, а водителям стоит быть внимательнее на дороге.

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